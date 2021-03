Incendiul din Constanta: Autoscara ISU Dobrogea a fost stricata in urma reviziei facute gresit de o societate neagreata de producator

ISU Dobrogea a confirmat ca institutia a constatat defectarea autoscarii la sfarsitul lunii mai 2019, iar martorul de bord indica o defectiune a nivelului de ulei hidraulic, dar nu a raspuns altor intrebari motivand ca exista o ancheta penala in desfasurare.Persoana responsabila cu logistica in cadrul ISU Dobrogea si care a avut in subordine si autoscara defecta si-a depus raportul de pensionare la nicio saptamana de la incendiu , conform declaratiilor ministrului de Interne, Lucian Bode "Un ofiter cu functie de conducere din cadrul ISU Constanta si-a depus raportul de pensionare. Raportul a fost aprobat de generalul Iamandi (seful IGSU, n.red.) si respectivul ofiter cu functie de conducere va merge la pensie. Vorbesc despre o persoana cu responsabilitati in ce priveste componenta logistica. Ma refer la scara care era defecta de foarte mult timp", a declarat ministrul Lucian Bode in 22 februarie.O femeie de 57 de ani din Constanta a murit in timpul incendiului din 16 februarie dupa ce a iesit pe geam pentru a se salva din calea flacarilor. Femeia a cazut de la etajul 6 al blocului in care locuia pentru ca singura autoscara disponibila se afla in celalalt capat al orasului si a ajuns prea tarziu.Autoscara din cadrul Detasamentului de Pompieri "Slt. Fripis Marius-Daniel" Constanta, care ar fi trebuit sa intervina fiind foarte aproape de locul incendiului, era stricata in curtea ISU Dobrogea de doi ani.Surse din cadrul IGSU au declarat pentru ISE si Constanta TV ca autoscara a fost trimisa pentru efectuarea reviziei de 8 ani in Oradea, la o firma neagreata de producatorul vehiculului, dar considerata societate "de casa" a institutiei. Decizia a fost luata la nivelul IGSU, iar in timpul reviziei schimbarea uleiului nu a fost facuta corespunzator, fapt care ar fi defectat autoscara, au mai precizat sursele consultate. Vehiculul s-a intors in curtea ISU Dobrogea , iar reparatia cauzata de revizia facuta gresit ar fi urmat sa coste institutia cateva zeci de mii de euro, sustin sursele ISE si Constanta TV, fapt pentru care autoscara nu a fost retrimisa in service, pentru a nu atrage atentia publica.In urma defectarii, IGSU ar fi incercat sa apeleze la serviciile producatorului in vederea repararii vehiculului, dar producatorul a refuzat, motivand ca ultima revizie nu a fost facuta la o firma agreata de acesta. ISU Dobrogea a confirmat pentru Info Sud-Est si Constanta TV ca institutia a constatat defectarea autoscarii la sfarsitul lunii mai 2019, iar martorul de bord indica o defectiune a nivelului de ulei hidraulic.