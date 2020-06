Infiintarea unei comisii de ancheta privind achizitiile si gestionarea starii de urgenta, aprobata de Parlament

Ziare.

Potrivit hotararii de infiintare, comisia are ca obiective analiza fundamentarii si eficientei masurilor de informare, verificare si monitorizare epidemiologica a cetatenilor romani care s-au intors in Romania din zonele de risc de la declansarea epidemiei de coronavirus ; verificarea modului in care s-au fundamentat si elaborat ordonantele militare pe perioada starii de urgenta, precum si a mijloacelor de informare care au stat la baza fundamentarii si elaborarii acestora; verificarea achizitiilor de materiale sanitare, medicamente si alte produse folosite pentru limitarea raspandirii virusului, precum si la diagnosticarea si tratarea persoanelor susceptibil a fi infectate cu acesta.Alte obiective ale comisiei sunt analiza situatiei epidemiologice in principalele focare de infectie, determinarea cauzelor care au dus la aparitia acestor focare, precum si analiza masurilor care au fost luate pentru punerea acestora sub control; analiza masurilor privind inregistrarea si plata activitatilor de telemunca, somaj tehnic si a actiunilor vizand mentinerea locurilor de munca; verificarea modului in care au fost alocate sume din bugetul de stat pentru asigurarea de materiale si substante necesare limitarii efectelor raspandirii si respectiv tratarii infectarii cu COVID- 19, precum si a asigurarii alocarilor bugetare necesare sustinerii economiei.Comisia va avea 21 de membri si este imputernicita sa faca audieri si sa ceara autoritatilor si institutiilor publice, oricaror structuri de specialitate ale statului, altor entitati publice sau private, precum si cetatenilor sa ii puna la dispozitie date, informatii si materiale necesare si utile pentru clarificarea obiectivelor sale. Dintre cei 21 de membri, 9 sunt de la PSD , 4 de la PNL , 3 de la USR , 2 de la Pro Europa, 2 de la UDMR si unul de la PMP.Presedinte comisiei va fi propus de PSD, cei trei vicepresedinti apartin PNL, USR si Pro Europa, iar secretarul - UDMR.