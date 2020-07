Initiativa legislativa: In cazul instituirii starii de urgenta sau asediu, cursurile din invatamantul preuniversitar si universitar se pot desfasura si online

Proiectul a fost adoptat cu 102 voturi "pentru" si 26 "impotriva", informeaza AGERPRES Andronescu a explicat intr-o declaratie sustinuta in plen ca este vorba de o initiativa legislativa care vine sa completeze Legea invatamantului, pentru a se putea exercita dreptul fundamental la invatatura in situatii de urgenta sau de asediu, prevazut de Constitutie."Aceasta stare ne-a surprins anul acesta fara un suport legal pentru exercitarea acestui drept fundamental. Initiativa legislativa genereaza dreptul, dar si obligatia Ministerului Educatiei de a genera o metodologie pe baza careia sa se poata desfasura invatamantul preuniversitar - anul acesta am avut primele interventii ale ministerului dupa circa o luna de la suspendarea cursurilor - si genereaza, de asemenea, obligatia universitatilor de a-si formula propria metodologie in baza autonomiei universitare, metodologie care sa permita sustinerea si evaluarea cursurilor universitare", a precizat Andronescu.Proiectul a fost adoptat cu amendamente admise in cadrul comisiei de specialitate, formulate de Ecaterina Andronescu, care prevad ca, in situatia in care se instituie starea de urgenta sau starea de asediu potrivit prevederilor constitutionale, activitatile desfasurate in invatamantul prescolar si scolar, dar si cele din invatamantul universitar se pot desfasura si online, pentru asigurarea exercitarii dreptului fundamental la invatatura prevazut la art.32 din Constitutie.Propunerea legislativa pentru completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 a fost respinsa de Camera Deputatilor.