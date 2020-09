Liceul Penticolstal Logos din Timisoara - in scenaruiul rosu, dupa infectarea cu SARS-CoV-2 a unor cadre didactice

"In urma analizei situatiei existente, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis, intrunit in sedinta extraordinara, a emis hotararea in baza careia se suspenda temporar activitatile didactice care presupun prezenta fata in fata la Liceul Teologic Penticostal Logos din Timisoara, cursurile desfasurandu-se online (scenariul rosu). Prevederile hotararii se aplica pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 21 septembrie", a declarat prefectul de Timis, Liliana Onet.Decizia luata are la baza propunerea Inspectoratului Scolar Timis si o hotarare a Consiliului de Administratie al Liceului Teologic Penticostal Logos din Timisoara emisa in baza recomandarii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Timis.In prezent, in judet sunt 10 focare active de COVID-19, aflate in supravegherea DSP Timis, acestea fiind un centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica din Lugoj, patru unitati economice din Timisoara, Buzias si Sannicolau Mare, o farmacie privata din Timisoara, un centru rezidential privat pentru persoane varstnice din Timisoara, un centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica din Periam, o scoala gimnaziala din Timisoara si Liceul privat penticostal Timisoara.In ultimele 24 de ore, in judet au fost confirmate cu COVID-19 un numar de 57 de persoane, din care 32 in Timisoara, cinci in Giroc, patru la Parta, trei la Lugoj, cate doua la Pesac, Ohaba Forgaci (Boldur), Dumbravita si cate una in Bencecu de Sus (Pischia), Dudestii Vechi, Giarmata Vii, Mosnia Noua, Peciu Nou, Voiteg si Periam. In acest interval s-au efectuat 429 de teste.Numarul total de persoane internate, duminica dimineata, confirmate COVID-19 a fost de 150, dintre care 16 persoane la ATI. In Timis a fost raportat, in ultimele 24 de ore, si un deces