Lista tarilor cu risc epidemiologic, actualizata: Cetatenii care vin din 37 de state trebuie sa stea 14 zile in carantina

Lista este deschisa de Serbia, cu o rata de infectare de 1.396,1 la 100.000 de locuitori.Urmeaza Georgia, Croatia, Lituania, Luxemburg, Muntenegru, San Marino, Slovenia, Belize, Statele Unite ale Americii, Andorra, Jersey, Curacao, Suedia, Ungaria, Panama, Elvetia, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Cehia, Azerbaidjan, Puerto Rico, Palestina, Olanda, Polinezia Franceza, Cipru, Bulgaria, Portugalia, Danemarca, Slovacia, Turcia, R. Moldova, Austria, Armenia, Letonia, Estonia si Iordania.Sunt exceptate de la masura carantinei persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 90 de zile anterioare intrarii in tara, fapt dovedit prin documente medicale sau prin verificarea bazei de date Corona-forms si pentru care au trecut cel putin 14 zile de la data confirmarii pana la intrarea in tara.La ultima actualizare a listei, in 10 decembrie, erau trecute 30 de state.