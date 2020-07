Guvernul discuta in sedinta extraordinara prelungirea starii de alerta. Orban: Nu va fi introdusa nicio restrictie noua

Premierul Ludovic Orban a spus ca actele normative destinate relansarii economice vor fi amanate pentru sedinta de Guvern ce va fi convocata joi.Dialogul purtat la inceputul sedintei de miercuri:Putem transmite Parlamentului raportul pentru perioada starii de urgenta. E rezultatul tuturor ministerelor implicate in gestionarea crizei sanitare si economice pe toata perioada starii de urgenta. Are 233 de pagini. E focalizat pe 14 domenii si la intocmirea raportului am primit informatii de la toate ministerele pentru ca a fost o munca conjugata.Termenul de adoptare este astazi?Da, astazi este termenul de adoptare pentru transmiterea la Parlament. Membrii ministerelor au transmis informatii exacte si transparente Parlamentului, din pacate nu am avut aceeasi transparenta de la Parlament.Se pare ca s-au inteles la comisie si vor finalza raportul la lege si astept sa vad cand vor convoca Parlamentul pentru a putea sustine proiectul in plen.S-a derulat procedura. Am avut Comitetul pentru Situatii de Urgenta. Proiectul de hotarare a fost aprobat de CNSU. Nicio restrictie noua. Pastram aceleasi masuri.Singura problema pe care o avem este ca va trebui sa scoatem din Anexa 3 textul legat de carantinare si izolare si sa il introducem intr-o alta sedinta de Guvern, imediat dupa adoptarea de catre Parlament.Este scos. L-am scos.Prefer sa asteptam votarea legii, promulgarea, publicarea in Monitorul Oficial si imediat sa facem o sedinta de Guvern pentru a introduce in anexa 3 masura carantinarii si izolarii.Pe ordinea de zi a reuniunii figureaza, totodata, proiectul de hotarare privind prelungirea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, dupa o sedinta cu premierul si membri ai Guvernului privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19, ca starea de alerta va fi prelungita cu 30 de zile.