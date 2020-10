Lockdown pentru localitatile Sic si Savadisla din Cluj. Rata de infectare a ajuns la 8,73, respectiv 6,3 cazuri la mia de locuitori

Decizia a fost luata intrucat rata de infectare cu noul coronavirus este de 8,73 cazuri la 1.000 de locuitori in comuna Sic, respectiv 6,30 cazuri la 1000 de locuitori in comuna Savadisla, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maxima, in circumstante de nerespectare a masurilor legale in vigoare.Carantina urmeaza sa fie instituita de sambata, de la ora 0.00, pentru 14 zile, pentru ambele localitati. O alta hotarare a CJSU Cluj se refera la trecerea in scenariul 3 de functionare pentru toate unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Campia Turzii si comuna Feleacu, incepand din 26 octombrie.La Campia Turzii si Feleacu, a fost depasita rata de infectare de 3 la o mie de locuitori, astfel ca se impun noi masuri, incepand din 24 octombrie, ora 0.00: masca devine obligatorie in toate spatiile publice, inchise si deschise, organizarea si desfasurarea activitatii cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte este interzisa. De asemenea, este interzisa activitatea restaurantelor si cafenelelor la interior, cea a restaurantelor din unitati de cazare fiind permisa pentru clientii cazati acolo. Se permite prepararea hranei si bauturilor care nu sunt consumate in local.Alta hotarare a CJSU Cluj arata ca Prefectura si Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale - judetul Cluj vor face demersuri pentru obtinerea, in etapa a doua, a 8 containere modulare, pentru triajul epideomiologic, acestea urmand sa fie repartizate la sase unitati medicale.