Masca ar putea deveni obligatorie in Centrul Vechi al Capitalei

Edilul a declarat la Digi24 ca masura a fost propusa din cauza aglomeratiei din centrul istoric al Capitalei si va fi valabila pe tot parcursul zilei si al noptii."Noi am cerut ca aceasta masura sa fie implementata de mai mult timp deoarece in permanenta am avut in evaluare riscurile la nivelul Municipiului Bucuresti. Am indicat ca o zona cu un grad mare de infectie - avand in vedere zona restransa si numarul celor care frecventeaza acea zona - Centrul Vechi al Municipiului Bucuresti, din pacate nu a avut suportul prefecturii, motiv pentru care odata cu aceasta hotarare cu nr.37, evaluand zonele care aduc acest grad mare de infectie, am identificat zona pietonala a Centrului Vechi ca zona ce trebuie reglementata", a precizat Badulescu.Daca va fi adoptata aceasta propunere, purtarea mastii va fi obligatorie pentru toti cei care intra in Centrul Vechi, timp de 30 de zile.Masura va fi valabila pentru zonele pietonale, nu si pentru terase, a precizat Badulescu.