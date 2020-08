Masca de protectie devine obligatorie in spatiile publice aglomerate si in judetul Cluj, incepand din 8 august

"CJSU a decis in aceasta seara ca, incepand cu data de 8 august 2020, ora 00.00, pe intreg teritoriul judetului Cluj, se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie de catre toate persoanele cu varsta de peste 5 ani, astfel incat sa acopere nasul si gura, la intruniri de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice sau de divertisment organizate in spatii publice deschise, in zone in care se desfasoara serbari publice sau pelerinaje si adunari cu caracter religios", a transmis, miercuri seara, Prefectura Cluj.Orarul de aplicabilitate a acestei masuri este 0-24, pe toata durata starii de alerta."De asemenea, UAT-urile vor identifica toate spatiile de tip piete agroalimentare, piete auto, targuri de produse si de animale, locatii de tip bazar temporare sau permanente de pe raza UAT-urilor, pe care le vor comunica CJSU pana in data de 10.08.2020, in vederea introducerii obligativitatii purtarii mastii in aceste zone, dupa consultarea DSP", a aratat sursa citata.Pana in prezent, in judetul Cluj s-au raportat 1.332 de cazuri de infectare cu coronavirus