Masca de protectie, obligatorie in spatii deschise in 13 localitati din judetul Dambovita

In tot orasul este obligatorie purtarea mastii de protectie pe timpul zilei, intre orele 6:00 si 20:00, exceptie facand copiii mai mici de cinci ani. Restrictiile privind activitatea agentilor economici din domeniul HoReCa si al jocurilor de noroc intra in vigoare incepand de duminica.Conform deciziei CJSU Dambovita, "sunt exceptati agentii economici care prepara si servesc hrana in interiorul localurilor pentru clientii care sunt cazati in propriile hoteluri/pensiuni", iar in ceea ce priveste jocurile de noroc este permisa functionarea celor care desfasoara activitati de vanzare si plasare bilete loto si loz in plic "in masura in care nu sunt permise folosirea aparatelor si a jocurilor mecanice din incinta agentiei".Tot de duminica, purtarea mastii devine obligatorie in toate spatiile publice pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani.Restrictiile sunt impuse pentru cel putin 14 zile si vor fi mentinute daca noua analiza a DSP Dambovita privind incidenta cazurilor de COVID-19 va arta ca rata de infectare depaseste in continuare 1,5 la mie la finalul celor doua saptamani.aRestrictii au fost impuse, in ultimele zile, de autoritatile dambovitene si pentru alte 12 localitati.Astfel, este valabila masura obligatorie de purtare a mastii astfel incat sa acopere gura si nasul, in intervalul ora 06.00-20.00, in localitatile Motaieni, Crevedia, Ulmi, Ocnita, Glodeni, Razvad, Targoviste, Titu, Valeni Dambovita, Bezdead, Moreni si satul Marcesti din UAT Dobra. Masura a fost instituita avand in vedere depasirea incidentei cumulate a cazurilor de 1,5/1000 de locuitori.