Masca devine obligatorie in tot judetul Timis, iar activitatea unor operatori economici se va desfasura restrictionat

Astfel, masca devine obligatorie pe toata perioada starii de alerta, atat in spatiile inchise, cat si in cele deschise, iar activitatea unor operatori economici este restrictionata. In 24 de localitati, printre care si Timisoara, rata de infectare depaseste 1,5 la mia de locuitori, cea mai mare valoare inregistrandu-se la Foeni - 6,88.Potrivit hotararii CJSU Timis, pe intreg teritoriul judetului se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, pe toata perioada starii de alerta, in spatiile publice deschise, astfel incat sa acopere nasul si gura, respectiv: pe o raza de 50 m de intrarea in perimetrul unitatilor de invatamant, in piete comerciale, targuri, oboare, piete de vechituri, piete agroalimentare, zone de asteptare, cozi formate la intrarea in diverse institutii si societati comerciale, statii de transport public, peronul garilor, autogari, aeroport , in punctele de trecere a frontierei, exteriorul obiectivelor turistice, gradini de vara, festivaluri publice si private, evenimente culturale publice si private si manifestari publice, ceremonii religioase, slujbe si rugaciuni colective, in zonele de promenada aglomerate incluzand centrele pietonale ale localitatilor si falezele (malurile raurilor) din interiorul localitatilor, parcarile si zonele de agrement adiacente centrelor comerciale si mall-uri. Obligativitatea se instituie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani.Totodata, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, se desfasoara astfel: fara a depasi 50% din capacitatea maxima a spatiului, si in intervalul orar 06.00-23.00, in unitatile administrative teritoriale unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala cu 1,5/1.000 de locuitori; fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 06.00-23.00, daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din unitatile administrativ teritoriale este mai mare de 1,5 si mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori.Este interzisa activitatea acestor operatori, la depasirea incidentei de 3/1.000 de locuitori.Activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare, se desfasoara fara a depasi 50% din capacitatea maxima a spatiului, si in intervalul orar 06.00-23.00, in localitatile unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala de 1,5/1.000 de locuitori; fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 06.00-23.00, daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din localitati este mai mare de 1,5 si mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori; doar pentru persoanele cazate in cadrul acestor unitati, in localitatile unde este depasita incidenta de 3/1.000 de locuitori in ultimele 14 zile.CJSU Timis a mai decis ca se suspenda activitatea barurilor, cluburilor si discotecilor.Activitatile cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte sunt permise cu participarea publicului astfel: pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor este mai mica sau egala cu 1,5/1.000 de locuitori; pana la 30% din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5 si mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori.Organizarea si desfasurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanta de minimum 2 metri unul fata de celalalt, precum si cu purtarea mastii de protectie. Acestea sunt interzise unde incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori.Activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc este permisa fara a depasi 50% din capacitatea maxima a spatiului unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala de 1,5/1.000 de locuitori, fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din in unitatile administrativ teritoriala este mai mare de 1,5 si mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori si este interzisa la depasirea incidentei de 3/1.000 de locuitori.In localitatile unde a fost depasit pragul de 3/1000 de locuitori se suspenda pe o perioada de 14 zile activitatea din pietele comerciale (cu exceptia pietelor agroalimentere) targuri si oboare.Localitatile din acest judet, cu rata de infectare peste 1,5 la mia de locuitori sunt: Timisoara - 2,25, Buzias - 2,86, Faget - 1,58, Sannicolau Mare -2,41, Brestovat -1,50, Costeiu- 2,06, Gavojdia - 1,74, Ghiroda -2,53, Iecea Mare - 2,58, Jamu Mare - 1,66, Mosnita Noua - 2,56, Nitchidorf - 1,85, Pischia - 2,18, Remetea Mare - 1,83, Sanandrei - 1,99, Saravale - 2,34, Secas - 2,87, Varias - 1,83.Rata de infectare este peste 3 la mia de locuitori in: Dudestii Noi - 4,37, Dumbravita 3,27, Foeni - 6,88, Giroc - 3,29, Jebel - 4,89, Pesac - 3,82. Prevederile Hotararii CJSU devin obligatorii incepand cu data de 16 octombrie 2020.