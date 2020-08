Masca devine obligatorie si in judetele Dolj si Sibiu

"Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Dolj a adoptat astazi, 01.08.2020, o hotarare cu privire la masurile necesare pentru punerea in aplicare a prevederilor legale referitoare la prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Astfel, devine obligatorie purtarea mastii de protectie, sa acopere gura si nasul, pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise", se arata intr-un comunicat de presa transmis de Prefectura Dolj.Astfel, este obligatorie purtarea mastii in pietele si targurile organizate in localitatile din judetul Dolj, pe toata durata de functionare a acestora, in zonele de asteptare pentru pasageri (statii de autobuz/microbuz si tramvai, peroane ale statiilor/ garilor C.F si autogarilor, zona adiacenta a Aeroportului International Craiova cuprinsa intre terminalul aeroportului si drumul national DN 65, inclusiv in parcarea aeroportului), indiferent de intervalul orar, dar si in zonele pietonale intens circulate din municipiul Craiova, in intervalul orar 20.00-02.00, in zona Centrului Vechi, in perimetrul delimitat de strazile Calea Unirii, A.I.Cuza, Mihail Kogalniceanu si Aries, inclusiv pe sectoarele strazilor nominalizate aferente perimetrului delimitat.De asemenea, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Sibiu a decis ca, incepand cu data de 3 august, sa instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie si in spatiile deschise aglomerate, ca masura de prevenire si limitare a raspandirii SARS-CoV-2, informeaza Prefectura Sibiu.