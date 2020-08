Masca, obligatorie in spatiile deschise din Iasi pentru inca doua saptamani

Decizia a fost luata in urma evaluarii facute de Directia de Sanatate Publica Iasi asupra nivelului raspandirii infectiei cu virusul SARS-CoV2 in judet, precum si a gradului de pregatire a sistemului sanitar iesean pentru a face fata situatiei actuale."In urma analizarii posibilelor variante de masuri Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis ca, in intervalul 15 - 31 august 2020, sa se prelungeasca obligativitatea purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise, de pe intreg teritoriul judetului Iasi. Masca de protectie va fi purtata astfel incat sa acopere nasul si gura", se precizeaza in decizia CJSU Iasi.Exceptie de la aceasta masura vor face persoanele care sufera de boli care afecteaza capacitatea de oxigenare, persoanele care desfasoara activitati sportive, persoanele care se deplaseaza cu mijloace de transport individuale, precum si persoanele care desfasoara activitati in conditii de munca solicitante, dar si copiii cu varsta mai mica de 5 ani."In urma analizei facute de autoritatile publice cu atributii in domeniu, care monitorizeaza indicatorii ce descriu cel mai bine evolutia raspandirii infectiei cu SARS-COV-2 la nivelul judetului Iasi, s-a considerat necesara prelungirea acestei decizii mai ferme si fara echivoc, astfel incat sa putem sprijini mediul sanitar in efortul sau de a gestiona epidemia de COVID-19. Este o masura pe care o luam pentru ca in ultima perioada numarul persoanelor infectate nu da semne de scadere.Facem un apel la cetatenii judetului Iasi sa sprijine autoritatile publice in efortul lor de a salva cat mai multe vieti ale conationalilor nostri. Nu avem de facut decat sa purtam masca, sa ne spalam cat mai des pe maini si sa fim atenti la distantarea fizica dintre persoane", a declarat prefectul Marian Grigoras.