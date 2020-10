Masca de protectie, obligatorie in tot judetul Valcea. Restrictii suplimentare in 31 de localitati

Totodata, in 31 de localitati din judetul Valcea, in care rata de incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 depaseste 1,5 la 1.000 de locuitori, au fost instituite noi restrictii incepand din 14 octombrie si pana pe 28 octombrie.Localitatile din judet in care s-a depasit pragul de infectari cu noul coronavirus de 1,5 /1.000 de locuitori si vor aplica noi restrictii sunt: Milcoiu (9,66), Ramnicu Valcea (4,45), Stoenesti (4,16), Titesti (4,15), Dragoesti (3,10), Olanu (3,10), Sirineasa (3,09), Golesti (3,07), Pietrari (3,05), Vladesti (3,00), Brezoi (2,95), Baile Olanesti (2,92), Calimanesti (2,74), Costesti (2,60), Bujoreni (2,56), Pausesti Maglasi (2,48), Stoilesti (2,46), Salatrucel (2,27), Stefanesti (2,20), Runcu (2,15), Nicolae Balcescu (2,12), Budesti (2,09), Pausesti Otasau (2,01), Mihesti (1,90), Galicea (1,89), Ocnele Mari (1,74), Ladesti (1,71), Malaia (1,69), Ionesti (1,67), Daesti (1,58) si Barbatesti (1,55).In aceste localitati a fost interzisa organizarea de activitati, intruniri, vizite si alte evenimente private in cadrul gospodariilor populatiei cu participarea a mai mult de 25 de persoane in acelasi timp, iar activitatea cu publicul a restaurantelor si cafenelelor din interiorul cladirilor din aceste localitati va fi permisa doar in intervalul orar 7,00 - 22,00 si doar pentru o treime din capacitatea autorizata a acestora.In perioada 14-28 octombrie, in cele 31 de localitati, intervalul orar de functionare a teraselor, cafenelelor si restaurantelor cu activitate in exteriorul cladirilor va fi 7,00 - 22,00.Totodata, intre 14 si 28 octombrie, in cele 31 de localitati se suspenda activitatea cu publicul a operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc, a cinematografelor, organizarea de spectacole, concerte si evenimente culturale, precum si organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, zile onomastice etc.) si randuieli bisericesti (pomeni si parastase) atat in localurile publice situate in spatii inchise (restaurante, cafenele, sali de evenimente), cat si in cele din spatii deschise (terase, corturi, foisoare etc).In localitatile mentionate au fost interzise pentru doua saptamani si targurile, balciurile si pietele volante.CJSU Valcea a mai hotarat ca incepand din 14 octombrie, timp de doua saptamani, sa isi desfasoare activitatea in scenariul rosu (exclusiv online) unitatile de invatamant din localitatile cu rata de infectare de peste 3 la 1.000 de locuitori: Milcoiu (9,66), Ramnicu Valcea (4,45), Stoenesti (4,16), Titesti (4,15), Dragoesti (3,10), Olanu (3,10), Sirineasa (3,09), Golesti (3,07), Pietrari (3,05) si Vladesti (3,00).Tot in scenariul rosu vor intra si Scoala Gimnaziala Rusanesti din comuna Fartatesti si Colegiul National "Gib Mihaescu" din Dragasani din cauza unor cazuri de COVID-19 in randul elevilor sau profesorilor."Traversam o perioada dificila si fac apel la toti cetatenii judetului sa inteleaga necesitatea respectarii cu strictete a normelor si masurilor de siguranta sanitara. (...) Spitalele sunt pline, iar printre cei infectati sunt si medici, asistenti, infirmieri sau ambulantieri, aceiasi care trebuie sa ingrijeasca pacientii din spitalele COVID si non-COVID. Le multumesc acestor adevarati eroi care, cu pretul propriei sanatati, de luni bune rezista in prima linie a acestui front de lupta", a transmis prefectul judetului, Sebastian Fartat, potrivit comunicatului citat.