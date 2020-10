Atentionare pentru bucuresteni prin RO-ALERT: Nivelul de raspandire a SARS-CoV-2, peste 2 la 1.000 de locuitori

"Atentie! In municipiul Bucuresti nivelul de raspandire a noului coronavirus (SARS-CoV-2) este unul ridicat, peste 2 la o mie de locuitori. RESPECTATI masurile sanitare pentru a nu va pune viata in pericol, a dumneavoastra sau a celor din jur. Purtati corect MASCA, acoperind nasul si gura. Pastrati DISTANTA si evitati aglomeratiile. Mentineti IGIENA MAINILOR, evitati contactul cu suprafetele comune si DEZINFECTATI-VA dupa fiecare atingere a unui obiect posibil contaminat. INCURAJATI-I pe cei din apropierea dumneavoastra sa respecte cu strictete regulile! DSU-IGSU", se arata in mesaj.Conform datelor furnizate vineri de Grupul de Comunicare Strategica (GCS), Bucuresti a inregistrat un coeficient de 2,28 al infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori.De asemenea, Capitala s-a situat in fruntea zonelor cu cele mai multe cazuri nou confirmate de coronavirus fata de ultima raportare, cu un numar de 579 de cazuri. Totodata, cele mai multe cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 inregistrate pana in prezent pe teritoriul Romaniei sunt in Bucuresti - 21.434.