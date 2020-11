Ministerul Educatiei: "In functie de evolutia situatiei epidemiologice, se vor stabili modalitatile de continuare a activitatilor in invatamantul preuniversitar"

Potrivit unui comunicat de presa al MEC, inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant preuniversitar au obligatia sa asigure resursele educationale pentru elevii care nu au acces la tehnologie informationala si internet in situatiile in care procesul didactic intampina dificultati.MEC reaminteste ca, in conformitate cu prevederile Ordinului de ministru nr. 5.972/8.11.2020, incepand cu data de 9 noiembrie, au fost suspendate, pentru o perioada de 30 de zile, activitatile didactice care impun prezenta fizica a prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant prescolar, primar, gimnazial, liceal si postliceal."Mentionam ca, in functie de evolutia situatiei epidemiologice care a generat decizia initiala de suspendare si de hotararile Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, Ministerul Educatiei si Cercetarii va analiza si stabili modalitatile de continuare a activitatilor din invatamantul preuniversitar, iar opinia publica va fi informata in timp util", afirma aceeasi sursa.Potrivit MEC, in aceasta perioada, in care cursurile nu se pot desfasura "fata in fata", procesul didactic este organizat in sistem online, conform Metodologiei-cadru privind desfasurarea activitatilor didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum si pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobata prin ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 5.545/2020.