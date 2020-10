Noi restrictii impuse in municipiile Vaslui, Barlad si Husi in contextul cresterii numarului de infectari cu SARS-CoV-2

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Potrivit unui comunicat de presa transmis de Institutia Prefectului Vaslui, printre aceste masuri se numara instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectia in preajma unitatilor de invatamant si inchiderea restaurantelor si cafenelelor din cele trei municipii. De asemenea, in tot judetul a fost prelungita masura privind purtarea mastii de protectie in spatiile publice deschise aglomerate."Incepand cu data de 7 octombrie, se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani si care stationeaza in spatiul public deschis, pe o raza de 20 de metri in jurul cailor de acces ale unitatilor de invatamant din judetul Vaslui, precum si in perimetrul acestora. Motivat de faptul ca in perioada 23.09.2020-06.10.2020 rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1.000 de locuitori pentru municipiul Vaslui este de 1,66, pentru municipiul Barlad este de 2,49 si pentru municipiul Husi este de 2,63, in perioada 8-22 octombrie se inchide la nivelul municipiilor Vaslui, Barlad si Husi activitatea cu publicul a restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor. De asemenea, se inchide activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati, aceasta fiind permisa doar pentru clientii cazati in unitatile de cazare", se arata in hotararea CJSU Vaslui.Restaurantele si cafenelele vor putea comercializa produse, cu conditia ca acestea sa nu fie consumate in interiorul localurilor.Conform deciziei autoritatilor, toate institutiile publice si private, precum si operatorii economici care isi desfasoara activitatea in municipiile Vaslui, Barlad si Husi au obligatia analizarii modului de desfasurare a activitatii in vederea organizarii programului de lucru in regim de munca la domiciliu sau telemunca, iar acolo unde acest lucru nu este posibil, se recomanda decalarea programului de lucru.