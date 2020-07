O comuna din Prahova intra in totalitate in carantina. A fost "indeplinit" criteriul "trei cazuri de COVID-19 la mia de locuitori"

Masura a fost luata dupa ce DSP Prahova a raportat ca 15 dintre cei 2.800 de locuitori ai comunei au fost depistati pozitiv cu COVID-19, relateaza observatorulph.ro Decretul DSP Prahova a fost trimis spre aprobare catre secretarul de stat in MAI, Raed Arafat . Acesta ar urma sa emita un ordin in vederea intrarii in vigoare.Potrivit Legii Carantinei intrate in vigoare la inceputul saptamanii, o localitate poate intra in carantina daca se inregistreaza trei cazuri COVID la mia de locuitori.Primarul din Gornet contesta rezultatul, potrivit unei declaratii acordate reporterilor de la Observatorul Prahovean: "Cei de la DSP au transmis miercuri o lista cu 15 persoanele care au Covid. Din acest total, dupa confruntarea datelor, am constatat ca 8 persoane au testul negativ, iar o alta persoana are, intr-adevar, buletin de Gornet, dar locuieste in Ploiesti. Sunt de fapt manipulari. Va fi o sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta pe aceasta tema, iar in aceasta seara am convocat consiliului local tot pe aceasta tema", a declarat Nicolae Negoitescu, primarul localitatii Gornet.