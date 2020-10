OMS ii indeamna pe liderii Europei sa ia masuri urgente pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus

In Europa, joi, au fost inregistrate pentru prima data peste 100.000 de cazuri de infectare, in conditiile in care nici Rusia sau Marea Britanie nu au reusit sa reduca numarul de cazuril in ultimele cinci zile."Nu avem raspunsuri noi. Stim ce avem de facut", a afirmat Mike Ryan intr-o declaratie de presa sustinuta la Geneva. "Este ingrijorator sa vezi atat de multe tari din Europa in care numarul infectarilor este in crestere iar guvernele trebuie sa ia decizii ferme pentru a incerca sa limiteze si sa blocheze transmiterea virusului", a spus Ryan.El a atras atentia ca persoanele in varsta si cele care fac parte din grupe vulnerabile trebuie protejate.Distantarea fizica, purtarea mastii, aerisirea incaperilor sunt foarte importante. Trebuie sa fim foarte, foarte atenti cu privire la intalnirile la care participa multi oameni si care stau apropiati.Vineri, OMS a inregistrat un record de infectari cu noul coronavirus la nivel global - 350.766 in 24 de ore. Pana in prezent, de la inceputul pandemiei, virusul a afectat 36,58 milioane de persoane iar peste un milion de oameni au murit, conform Reuters.Mike Ryan a anuntat ca a prezentat conducerii OMS o lista cu specialistii pentru o misiune internationala in China, care sa afle originile acestui virus, descoperit la sfarsitul anului trecut in Wuhan.CITESTE SI: