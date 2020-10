Orasul din Romania unde toate scolile, restaurantele, barurile si salile de jocuri sunt inchise

CJSU a mai stabilit ca directorii unitatilor de invatamant preuniversitar vor stabili pentru elevii din anii terminali (clasele a IV a, a VIII-a si a XII-a) un program de recuperare a materiei in format "fata in fata" care va fi implementat dupa terminarea perioadei in care cursurile se vor efectua on-line, se precizeaza intr-un comunicat de presa al Prefecturii Bacau.Tot in municipiul Bacau se suspenda, pe o perioada de 14 zile, activitatea operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc.De asemenea, se suspenda, pe o perioada de 14 zile, activitatea operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare si comercializare a produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice (restaurante, cantine, etc.) in spatii interioare. Fac exceptie operatorii economici care desfasoara activitati de preparare si comercializare a produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice care deserversc unitatile de cazare specializate cum sunt hoteluri, pensiuni, camine, pentru persoanele cazate in unitatile respective."Fac apel la cetatenii judetului Bacau sa respecte masurile specifice de igiena si de protectie, astfel incat sa nu zadarnicim eforturile depuse pana in prezent pentru combaterea infectarilor cu noul coronavirus . Totodata, fac apel la colaboratorii mass-media pentru a aduce la cunostinta cetatenilor masurile stabilite si necesar a fi respectate pentru limitarea raspandirii virusului SARS CoV-2 si diminuarea efectelor asupra populatiei", a declarat, in comunicatul de presa, prefectul judetului Bacau, Sorin Ailenei.CJSU a mai stabilit ca la nivelul intregului judet se instituie obligativitatea purtarii mastilor de protectie in toate spatiile publice inchise si deschise.In cazul unei suspiciuni de infectare cu SARS-COV2, persoanele in cauza se izoleaza intr-un spatiu ales voluntar sau intr-o unitate medicala specializata, dupa caz, pana la primirea rezultatului testului epidemiologic, comunicand Centrului Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei (CJCCI) Bacau coordonatele de localizare a spatiului de izolare.In cazul in care testul se efectueaza la un laborator privat, persoana testata comunica, dupa efectuarea testului, de indata, CJCCI Bacau coordonatele de localizare a spatiului de izolare ales voluntar si se indreapta spre aceasta locatie, urmand itinerariul cel mai scurt.