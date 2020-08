Orban, despre respingerea OUG privind cresterea etapizata a alocatiilor pentru copii: Pregatim argumentele pentru CCR

"Am luat decizia de a creste etapizat, de a mentine sensul legii, de a dubla alocatiile, dar sa o facem etapizat, in functie de revenirea economica si de capacitatea efectiva a bugetului de a face fata acestei noi cheltuieli. In populismul caracteristic, PSD a continuat sa respinga aceasta solutie rationala, fundamentata economic si singura care poate sa stea in picioare. Ne vom apara punctul de vedere. Cu siguranta pregatim argumentele pentru a putea sesiza la CCR ", a afirmat Ludovic Orban, intr-o conferinta de presa sustinuta duminica la Prefectura Gorj.Seful Executivului a mai spus ca PNL a fost singurul partid sensibil la subiectul majorarii alocatiilor pentru copii."Noi am crescut alocatiile. PNL a fost singurul partid sensibil la subiectul alocatiilor pentru copii. Din 2008 pana astazi, PNL a crescut alocatiile si in 2008, si in 2015, si in 2019. In 2019, PSD, dupa ce a pierdut puterea, a prins un moment si a mai dublat o data alocatiile, fara sa se asigure ca exista resursele financiare pentru a sustine aceasta dubla dublare intr-un an, in 2019. Ganditi-va ca ultima crestere a alocatiilor a fost facuta printr-un amendament al PNL la Legea bugetului de stat in 2019", a completat Orban.Camera Deputatilor a adoptat miercuri, decizional, proiectul de lege pentru respingerea ordonantei de urgenta privind cresterea etapizata a alocatiilor pentru copii. Astfel, ramane in vigoare legea care prevede dublarea alocatiilor de la 1 septembrie, de la 150 la 300 de lei.