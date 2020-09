Ordonanta de Urgenta care prevede sporuri pentru angajatii DSP si ai prefecturilor cu sarcini in combaterea efectelor pandemiei, respinsa de Senat

Raportul de respingere a intrunit 86 de voturi '"pentru", 31 "impotriva" si 13 abtineri.OUG 131/2020 creeaza cadrul legal pentru acordarea sporului pentru conditii epidemiologice deosebite personalului din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti care executa, conduce sau coordoneaza misiuni si sarcini de serviciu pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.Pe perioada starii de alerta, incepand cu intrarea in vigoare a OUG 131/2020, directorul executiv si directorul executiv adjunct al DSP beneficiaza de un spor la salariul de baza de 40%, iar functionarii publici incadrati in Serviciul de control in sanatate publica beneficiaza de un spor la salariu de baza de 30%, prevede ordonanta.Actul normativ al Guvernului mai stabileste ca personalul institutiilor prefectului implicat in activitati de prevenire si combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 beneficiaza de un spor de 30% la salariul de baza, cu exceptia prefectului si subprefectului.OUG 131/2020 va fi dezbatuta de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz