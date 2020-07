Ordonanta de urgenta pentru salvarea unor cantitati uriase de lapte care risca sa expire din cauza pandemiei: "Nu avem niciun interes ca producatorii si procesatorii sa piarda"

Ministrul Agriculturii, Adrian Nechita Oros, a anuntat ca solutia pentru ca laptele din programul "laptele si cornul", ramas nedistribuit din cauza pandemiei, este emiterea unei ordonante de urgenta care sa permita consiliilor judetene sa distribuie laptele acolo unde considera necesar. Oros a declarat ca procesatorii ramasi cu laptele pe stoc nu vor suferi pierderi pentru ca "ei si-au facut treaba". "Am elaborat o ordonanta de urgenta, in curand va aparea aceasta ordonanta de urgenta si cu siguranta inaintea de expirarea acestor produse ele vor fi repartizate. Sigur ca este grav ca a durat atat de mult. Cei de la consiliile judetene vor decide (n.r. cum vor fi distribuite produsele). Noi nu avem niciun interes ca producatorii si procesatorii sa piarda. Ei si-au facut treaba", a declarat ministrul Agriculturii, aflat in vizita de lucru la Timisoara.Adrian Nechita Oros a mai declarat ca "are credinta" ca produsele aflate in stocurile procesatorilor care au contracte cu consiliile judetene nu vor expira."La doua zile dupa declararea starii de urgenta am anuntat toate consiliile judetene ca am comunicat Comisiei Europene si Comisia Europeana a acceptat ca noi sa platim in continuare furnizorii pentru ca nu stiam cat va dura criza si ca produsele respective pot fi repartizate la alti beneficiari. Nu s-a intamplat acest lucru. Consiliile judetene au spus ca nu au un act normativ, desi acea perioada de stare de urgenta permitea sa se ia decizii la nivelul fiecarui judet, mai ales ca noi comunicasem oficial acest lucru", a a mai declarat ministrul Agriculturii.In 15 iulie 2020, presedintele Consiliului Judetean, Calin Dobra, a realizat o transmisiune live din depozitul firmei timisene Simultan, cu care Consiliul Judetean Timis are contract pentru distribuirea laptelui din programul "laptele si cornul". "Producatorul are un stoc de 3 milioane de produse pentru programul << Laptele in scoli >> . Gestioneaza acesta activitate in mai mult ejudete din tara, inclusiv Timis. Suntem incet, incet, in apropierea perioadei de expirare a termenului de garantie., cand aceste produse vor trebui distruse. Din pacate, Guvernul nu se concentreazai pe ceea ce inseamna o situatie delicata la nivel national. Produsele asteptau sa fie distribuite spre scolile din judetul Timis si alte scoli din tara. Starea de urgenta a blocat acest program, si nu suntem in stare, de la nivel national, ca Guvernul Romaniei sa gaseasca o solutie spre alte institutii, pentru institutii care au nevoie de produsele respective", spunea Dobra in interventia de pe pagina sa de Facebook