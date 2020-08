Organizarea alegerilor, redeschiderea teatrelor, cinematografelor si restaurantelor, discutate miercuri de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta

Anuntul a fost facut marti de premierul Ludovic Orban in cadrul unei vizite pe care a efectuat-o in judetul Dambovita.El a precizat ca vor fi dezbatute mai multe subiecte: completarea hotararii de guvern privind starea de alerta, pentru a introduce anumite reguli de desfasurare a campaniei si baza pentru ordinul comun al Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sanatatii si presedintelui Autoritatii Electorale Permanente cu regulile sanitare de desfasurare a campaniei si de desfasurare a zilei votului; reluarea activitatii in teatre, cinematografe; reluarea activitatii in restaurante din spatii inchise.Referitor la restaurante, premierul a aratat ca exista o propunere ca activitatea acestora sa nu fie inca redeschisa in zonele unde exista un nivel de raspandire a virusului peste un anumit numar de cazuri in ultimele 14 zile."Maine vom avea o intalnire la ora 15,00 si cu reprezentantii industriei ospitalitatii, care a fost solicitata de cele 4 organizatii profesionale din domeniu. Vom tine cont si de punctul lor de vedere, astfel incat sa luam o decizie care, pe de-o parte, sa permita reluarea unor activitati importante din viata culturala, reluarea activitatilor economice in spatii inchise de tip restaurant, dar, pe de alta parte, sa si reducem la maxim riscul de raspandire a virusului", a explicat Orban.