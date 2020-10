VIDEO Profesorul Mircea Miclea, despre marea hiba a invatamantului romanesc: "Mintea copiilor e schimbata: gandesc multimedia, nu unimedia cum li se preda astazi"

Fostul ministru al educatiei in perioada decembrie 2004-decembrie 2005, intr-unul din guvernele Tariceanu, Miclea a vorbit in cadrul emisiunii de miercuri, 21 octombrie , despre anxietatea sociala in contextul pandemiei si despre posibilitatile de reformare ale sistemului romanesc de invatamant.Cat priveste cresterea anxietatii sociale, Mircea Miclea, in calitate de psiholog, a declarat ca pe plaformele pe care realizeaza psihoterapie numarul pacientilor a crescut de opt ori in ultima perioada.Intrebat in legatura cu starea educatiei in pandemie si ce ar fi trebuit sa fie facut si nu s-a facut, fostul ministru al Educatiei a declarat ca "scoliile ar fi trebuit incepute inca din aprilie, pentru ca pierderile cognitve ar fi fost mult mai mici, elevii ar fi putut recupera. Peste vara ar fi trebuit sa avem un invatamant remedial, profesorii ar fi trebuit sa tina medidatii pentru recuperarea materiei si sa fie platiti. In Anglia, s-a investit 1 miliard de lire pentru invatamantul remedial. Apoi, scoala ar fi trebuit sa inceapa la 1 septembrie pentru a avea o rezerva de timp, profesorii oricum au inceput din 1 septembrie. Solutia pe care o vad este sa punem in bugetul pentru anul viitor o linie speciala pentru invatamantul remedial - scopul fiind sa recupereze ceea ce pierd acum, pentru ca vor mai fi inchideri".Miclea a mai spus ca pierderile nu sunt doar cognitve, ci si socio-emotionale: "Toata lumea pierde in pandemie". Cat priveste modalitatea de predare, online, fostul ministru militand in ultimii ani pentru introducerea unui tip de predare hibrid, educatie online-offline, Mircea Miclea a accentuat faptul ca generatia actuala de elevi este generatia care s-a nascut cu tehnologia digitala, "mintea lor este schimbata, au o preferinta pentru multimedia, nu unimedia cum este astazi invatamantul. Cum sa ai entuziasm pentru scoala in aceste conditii cand mintea ta este schimbata?". Miclea a mai precizat ca inca in urma cu 10 ani a propus implementarea platformei de e-learning. "Nu s-a facut. De ce? Ai sentimentul ca vorbesti la urechi surde, abia acum isi dau seama ca aveam nevoie de e-learning. Nu trebuia sa vina pandemia ca sa ne dam seama".Intrebat de Razvan Exarcu daca internetul l-a ucis pe "Domnul Trandafir" si ca, in contextul existentei plaformei de invatamant online, profesorul ar cadea de pe "piedestal", fostul ministru al Educatiei a declarat ca "trebuie sa privim spre viitor, scoala avea monopolul cunoasterii, acum cunoasterea o gasesti in n-situ-uri. Scoala trebuie sa se reinventeze". Miclea a mai spus ca de esenta schimbarii, de trecerea in online, si tehnologia nu poate inlocui, este "transmiterea atitudinii pentru cunoastere a profesorului prin intermediul emotiilor, si este un efect esential. Tehnologia trebuie sa combine toate acestea, educatia trebuie sa tina cont de faptul ca mintea elevului s-a schimbat".Cat priveste vulnerabilitatea invatamantului la distanta, Mircea Miclea a declarat ca daca s-ar fi inceput din timp, daca ar fi existat o strategie care sa combine online-ul si offline, lucrurile s-ar fi desfasurat mult mai firesc. "Un invatamant la distanta inseamna ca ai ales cei mai buni profesori, ai inregistrat lectiile, ai adaugat texte, animatii, exemple, contra-exemple. O lectie buna multimedia, adresata elevilor claselor I - XII, ar putea avea efectul unei lectii tinute de un profesor foarte bun. Ganditi-va ca un copil dezavantajat are astfel acces la o lectie ca o meditatie cu un profesor foarte bun, la care poate nu are acces. Din pacate nu s-au facut toate astea. Cine preda prost la clasa, va preda prost si in online. O lectie mulitmedia buna ar forta si profesorul sa devina mai bun, prin comparatie, avand model".Solutiile pe care le vede Mircea Miclea ar fi regandirea "prestatiei didactice care sa aduca nu doar cunoasterea prin intermediul online, dar sa permita trairile, starile emotionale. E ca in teatru - se produce un catharsis, asa si profesorul - transmite cunoastere prin emotiile legate de cunoastere".Pe langa regandirea prestatiei didactice, Miclea crede ca si parintii ar trebui sa puna presiune pe sistem pentru schimbare pentru ca,de fapt, pandemia a scos in evidenta "nivelul de prestatie slab al profesorilor. Ma astept la o schimbare pentru ca a devenit transparenta activitatea didactica, iar lucrurile nu mai pot continua ca pana acum. Profesia aceasta didactica ori va creste semnificativ in ochii oamenilor, ori va scadea in ochii lor.".Intrebat daca sistemul mai poate gasi justificari pentru ca industria meditatiile sa continue, pastrand calitatea slaba a sistemului, Miclea a declarat ca "daca s-ar fi realizat platforma de e-learning nu ar mai fi existat acest monopol pe educatie, meditatiile, pentru ca e-learning ar fi dus la realizarea de variante pentru lectii, nu ar mai fi trebuit ca elevii sa recurga la meditatii pentru ca lectiile ar fi fost doar la un click distanta. Nu trebuie sa ne mai victimizam, ci sa ne apucam sa construim".La intrebarea lui Razvan Exarcu daca mai au sens olimpiadele, invatamantul construit de ideea exceptionalismul ca scop, Mircea Miclea a precizat ca "este importanta cultivarea competitiei, dar la fel de importante si la fel de exceptionale sunt si scolile inclusive, acela care ii ridica si ii readuc la scoala pe elevi care au probleme. E foarte important sa ajuti copiii din zone defavorizate sa aiba o prestatie rezonabila".Intrebat daca exista pericolul dezumanizarii prin intermediul invatamantului online, Miclea a raspuns ca nu exista acest pericol. "Omenirea a construit intotdeauna instrumente, iata, nu trebuie sa facem toate operatiile, le fac calculatoarele, ne ajuta. Nu ne pierdem umanitatea, ci trebuie sa ne reinventam periodic pe noi insine, asta daca vrem sa intelegem lumea".Intrebat cum face fata pandemiei si rigorilor pe care conditiile speciale le impun, Miclea a precizat ca face sport, joaca tenis, inoata, citeste, se intalneste cu prietenii. Fostul ministru a mai declarat ca este important sa "ne tinem un echilibru dintre emotiile negative, care oricum vin spre noi, sa ne cream emotii pozitive". "Cultivarea unui hobby, iesitul la plimbare - sa ne producem bucurii marunte ca sa constrabalanseze emotiile negative/ stirile negative care vin peste noi. Trebuie sa vanam bucuriile marunte ale vietii pentru ca acestea ne ajuta sa ne echilibram emotional".