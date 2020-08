Parlamentul libanez aproba starea de urgenta la Beirut

La o saptamana de la catastrofa, la Beirut continua sa soseasca oficiali straini. Joi a sosit in capitala Libanului sefa ministerului francez al apararii, Florence Parly, si urma sa ajunga subsecretarul de stat american pentru afaceri politice, David Hale. Parly va astepta sosirea navei franceze portelicopter Le Tonnerre, care va aduce joi noaptea ajutoare alimentare si materiale de constructii.Cartiere intregi din Beirut sunt pline de ruine. Deflagratiile au afectat 640 de cladiri istorice, din care 60 sunt in pericol de prabusire, arata UNESCO.Libanul era deja afectat de o criza economica, iar tragedia a dus la o noua intensificare a protestelor declansate toamna trecuta impotriva clasei politice. Libanezii isi acuzau de mai multa vreme conducatorii de coruptie , incompetenta si neglijenta, iar acum le atribuie si responsabilitatea directa pentru explozia celor 2.750 de tone de azotat de amoniu depozitate necorespunzator in portul Beirut.Dupa o saptamana, eforturile de inlaturare a urmarilor catastrofei si de distribuire a ajutoarelor sunt facute in buna masura de locuitorii capitalei, de tineri voluntari si de organizatii neguvernamentale. Opinia publica considera ca autoritatile nu s-au mobilizat suficient.In acest context, sedinta de joi a parlamentului a avut loc, in ciuda unor apeluri relativ lipsite de succes la manifestatii. Legislativul prezidat din 1992 de Nabih Berri a aprobat decizia din 5 august a guvernului prin care s-a instituit starea de urgenta. Acordul deputatilor era necesar pentru mentinerea masurii pe o durata mai mare de opt zile, a explicat organizatia neguvernamentala Legal Agenda. Nu este clar deocamdata daca dupa vot incepe legal starea de urgenta sau se considera ca a inceput saptamana trecuta si ramane in vigoare.Guvernul a precizat ca in temeiul starii de urgenta, prerogativele de securitate vor fi preluate de o conducere militara suprema. Legal Agenda considera ca astfel ar fi afectata libertatea de manifestare, iar armata ar putea impiedica adunarile considerate "amenintari la adresa securitatii". O sursa militara a dat asigurari ca nu vor fi reprimate libertatile cetatenesti.In ultimele zile, in jurul cladirii parlamentului de la Beirut au avut loc mai multe ciocniri intre protestatari, care au aruncat cu pietre, si fortele de ordine, care au ripostat cu gaze lacrimogene.Confruntat cu furia strazii, guvernul condus de premierul Hassan Diab a demisionat luni. Cabinetul se formase in ianuarie sub controlul unei singure tabere politice, formata din gruparea siita Hezbollah si aliatii acesteia. Berri a cerut joi alcatuirea cat mai rapida a unui nou guvern.AFP afirma ca potrivit unor ''surse occidentale bine informate'' comunitatea internationala spera ca va ajunge la putere o echipa independenta, aprobata de populatie, cu participarea unor partide politice care sa asigure functionarea noului executiv. Primele reactii din partea principalilor actori politici nu sunt insa incurajatoare, apreciaza sursele agentiei, care se asteapta la un blocaj, deoarece politicienii considera ca presiunea strazii nu este foarte puternica.Multi dintre libanezii revoltati cer schimbarea intregului regim si demisia presedintelui Michel Aoun, in varsta de 85 de ani, a lui Berri, a deputatilor si a altor lideri aflati in functie de zeci de ani.