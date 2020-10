Peste o suta de unitati de invatamant preuniversitar din judetul Bacau sau structuri ale acestora fac exclusiv cursuri online

CJSU Bacau a aprobat, marti, actualizarea scenariilor de functionare pentru unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza judetului, avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice la nivel judetean.Astfel, conform anexei la Hotararea nr. 43/13 octombrie 2020 a CJSU Bacau, 102 unitati didactice sau structuri ale acestora organizeaza cursuri in baza scenariului care prevede desfasurarea lectiilor in sistem online.In aceasta situatie se afla 73 de unitati didactice din municipiul Bacau, precum si scoli sau gradinite din Buhusi, Onesti, Filipesti, Livezi, Magura, Pincesti, Sarata si Prajesti.Decizia a fost luata ca urmare a propunerilor consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant vizate, determinate de situatia epidemiologica la nivelul fiecarei localitati din judet si avizate de Directia de Sanatate Publica si Inspectoratul Scolar Judetean.In judetul Bacau au fost introduse restrictii precum obligativitatea purtarii mastilor de protectie in zonele aglomerate, pentru toate spatiile inchise si deschise.Bacaul se mentine in topul judetelor cu un numar mare de noi cazuri de COVID-19. La cea mai recenta raportate pentru 24 de ore, judetul anunta156 de noi imbolnaviri si un total de 5.967 diagnostice de COVID-19 de la debutul pandemiei.