Premierul italian Giuseppe Conte cere sprijinul parlamentului pentru prelungirea starii de urgenta

Adresandu-se Senatului, Conte a incercat sa obtina sprijin politic pentru masura preconizata, desi guvernul poate teoretic sa o adopte fara sustinerea parlamentului.''Trebuie sa fim constienti ca incetarea (starii de urgenta) ar paraliza intregul sistem de protectie si prevenire construit in ultimele luni grele'', a avertizat prim-ministrul.Starea de urgenta in Italia ar urma sa expire vineri, iar Conte ar dori prelungirea pana in octombrie. El s-a declarat insa deschis la alte sugestii din partea parlamentului.Autoritatile italiene folosesc starea de urgenta pentru a permite actiuni rapide si evitarea birocratiei in caz de calamitati naturale, cum ar fi cutremurele, sau in caz de crize sanitare. In ultimele luni, premierul s-a prevalat de atributiile suplimentare pe care le detine in acest context pentru a lua decizii importante, cum ar fi interdictiile de circulatie , fara a le trece prin parlament.Lideri din opozitie - de exemplu Matteo Salvini, fost ministru de interne si vicepremier, din cadrul formatiunii Liga - si experti in domeniul juridic s-au pronuntat impotriva prelungirii propuse, sustinand ca este o incalcare a drepturilor civile.Varful crizei provocate de coronavirus a fost atins in Italia in martie si aprilie; in ultimele saptamani, situatia s-a ameliorat, dar exista inca temeri privind posibilitatea unui al doilea val al epidemiei. Pana acum, in tara s-au inregistrat aproape 247.000 de cazuri si peste 35.000 de decese dupa infectarea cu virusul care provoaca COVID-19, conform datelor actualizate marti de ministerul sanatatii.