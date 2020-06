PSD nu va vota prelungirea starii de alerta: Guvernul sa se hotareasca daca avem pandemie sau nu, daca ne organizam pentru alegeri

Ziare.

Ciolacu a spus ca este de acord cu purtarea mastilor de protectie in spatii inchise, pastrarea distantei sociale si limitarea numarului de persoane participante la evenimente, masuri sustinute de Arafat, dar ca in ceea ce priveste prelungirea starii, PSD nu o va vota."Dorim sa vedem documentul de fundamentarea pentru prelungire starii de alerta. Decizia o vom luna luni, colegii mei propun 15 zile, intermediar. PSD a dat dovada de responsabilitate votand starea urgenta si apoi starea de alerta. Marti pe 17 iunie, parlamentul va avea la dispozitie 5 zile pentru incuviintarea starii".Ciolacu a declarat ca este "nepermis din partea guvernului ca avand in vedere ca suntem cu 4 zile inainte de la expirarea starii de alerta, sa nu existe niciun dialog insitututional. Inconstienta guvernului, ca despre asta vorbim, nu vin cu ceva coerent, nu a transmis niciun document. PSD nu va pune in pericol sanatatea oamenilor. Guvernul sa se hotareasca daca avem pandemie sau nu, daca ne organizam pentru alegeri".