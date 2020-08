Radiografie dura a dezastrului din Sanatate: echipamente scumpe nefolosite, finantari ratate si probleme cu personalul medical

Finantari din fonduri europene ratate de circa 80 de milioane de lei

Lipsa unei evidente centralizate si neimplementarea unui sistem informatic, alte deficiente majore

O alta risipa majora a bugetului ministerului a constat in studii de fezabiltiate

Personalul medical distribuit in tara fara niciun fel de criteriu

Lipsa medicamentelor si echipamentelor pentru starile de urgenta

Astfel, pentru perioada 2006-2010, Curtea de Conturi reaminteste concluziile unui raport de audit comandat de chiar Ministerul Sanatatii asupra "existentei aparaturii medicale si a altor dotari independente, in valoare de 16.806 mii lei, achizitionate de unitatile sanitare finantate din credite bugetare si venituri proprii (accize) repartizate de Ministerul Sanatatii, care nu au fost puse in functiune, nu au fost utilizate sau au fost transferate catre alte unitati sanitare, ceea ce dovedea ca achizitiile respective nu au avut o fundamentare temeinica, unele nefiind necesare"."Exemple relevante: sistemul de sterilizare cu plasma capacitate mica STERAD NX, in suma de 431 mii lei, achizitionat si neutilizat, la Spitalul Municipal Campina, aparate PCR, scaner pentru microarray, statie de hibridizare pentru microarray, in suma de 488 mii lei, nepuse in functiune la Spitalul Clinic de Urgenta Timisoara, sistem de sterilizare cu plasma STERAD NX -6 buc, in suma de 3.425 mii lei, nepuse in functiune la Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar Arseni", sistem de sterilizare cu plasma STERAD - 4 buc., in suma de 1.800 mii lei, achizitionate, care au fost transferate altor unitati, la Spitalul Clinic Colentina", se arata in raportul Curtii de Conturi elaborat la cererea Parlamentului.Pentru perioada 2011-2015, mai multe rapoarte ale Curii de Conturi din perioada respectiva scoteau la iveala fonduri neutilizate, lipsa unei evidente cu privire la dotarea din unitatile sanitare necesara prioritarii investitiilor sau circa 80 de milioane de lei in fonduri europene nerambursabile ratate de catre Ministerul Sanatatii."Ministerul Sanatatii a alocat aproximativ 5.071 mii lei pentru fiecare din cele 375 spitale publice existente, dar lipsa de informare si fundamentare a deciziilor a facut ca la sfarsitul anului 2015 sa se raporteze disponibilul neutilizat in suma de 522 milioane lei. Din aceasta suma s-ar fi putut achizitiona 72 aparate de diagnostic prin imagistica medicala (aparate tip RMN cu un pret mediu de 7,2 milioane/unitate sanitara)", arata raportul Curtii de Conturi."In anul 2016, la nivelul Ministerului Sanatatii nu se cunostea situatia reala a dotarilor unitatilor sanitare, cel putin pentru aparatura medicala de inalta performanta (CT, RMN, angiografe, acceleratoare lineare, etc.) in vederea prioritizarii investitiilor de acest tip, iar gradul de dotare era situat mult sub media tarilor europene. Strategia de dezvoltare a infrastructurii in sanatate, nu a urmarit eficienta dovada fiind si sistemul informatic pentru care s-a achitat suma de 44.625 mii lei, care nu s-a finalizat, nu s-a implementat si nu a fost pus in functiune", mai arata documentul citat."De asemenea, studiile de fezabilitate achitate de catre Minister, in valoare de 114.839 mii lei, sunt investitii care se dovedesc a fi fara continuitate si fara nicio utilitate atata timp cat din anul 2009 si pana in prezent, acestea au ramas numai la stadiu de documentatii. Sanatatea in Romania a avut sansa de a se dota si dezvolta prin derularea unor proiecte cu finantare nerambursabila, dar Ministerul Sanatatii a pierdut finantari din fonduri europene in suma de 79.000 mii lei. In cele doua exercitii bugetare de finantare din fondul regional nu au fost accesate fonduri nerambursabile in valoare de 470.250 mii lei, (POR 2007-2013), precum si fonduri nerambursabile in suma de 1.467.000 mii lei (POR 2014-2020)", mai arata raportul Curtii de Conturi.In anul 2018, Curtea de Conturi realizeaza un alt raport de audit privind gradul de ocupare al personalului sanitar, notand in cei trei ani precedenti o crestere importanta a numarului de cadre medicale si personal auxiliar. Numarul personalului sanitar (medici) a inregistrat un trend crescator, respectiv de la 54.929 medici in anul 2014, la 58.583 medici in anul 2017. Acelasi trend in crestere l-a inregistrat si numarul personalului sanitar cu studii superioare (biolog, chimist, farmacist etc.), care in anul 2015 era de 17.749 si a ajuns la un numar de 20.164 in anul 2017."Cu toate acestea, distribuirea teritoriala a personalului medical s-a realizat fara a se avea in vedere un minim de criterii, unul din ele fiind numarul locuitorilor din zona respectiva. Astfel, persista un deficit de medici pe specialitati, specializarile deficitare fiind anestezie si terapie intensiva, medicina de urgenta, boli infectioase, adica tocmai acele specializari care in perioada de urgenta au fost in prima linie in lupta cu virusul SARS-COV 2. Printre judetele care au solicitat, in mod repetat, numeroase posturi pentru aceste specializari la concursurile de rezidentiat, sunt: Hunedoara, Buzau, Alba, Tulcea, Caras-Severin, Vaslui.Aceste lacune ale sistemului medical au fost identificate si semnalate Ministerului Sanatatii in decursul anilor, recomandand implementarea la nivelul Ministerului Sanatatii a unei politici sustenabile de asigurare a resurselor, materiale si umane. Nearmonizarea deciziilor de planificare a sistemului medical de sanatate publica cu necesitatile reale ale populatiei determina utilizarea inadecvata si ineficienta a serviciilor medicale si a surselor de finantare", arata Curtea de Conturi.Raportul Curtii de Conturi atrage atentia ca in perioada starii de urgenta "inexistenta stocurilor de rezerva medicala a determinat achizitii la preturi necompetitive si de la furnizori neverificati astfel ca, desi au fost alocate resurse financiare, acestea au fost utilizate, in unele cazuri, deficitar si neeconomic".Motivul pentru aceste lipsuri apare identificat intr-un raport al aceleiasi institutii in 2018, care gasea in stocurile de rezerva un singur medicament, si acela expirat."Din veniturile proprii ale Ministerului s-au bugetat anual sume dedicate Rezervei Ministerului Sanatatii pentru achizitionarea de medicamente si materiale sanitare, dar nu s-a achizitionat cantitatea de produse necesare in vederea utilizarii acestora in situatii de urgenta conform destinatiei stabilite prin ordin. Potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, pentru situatii speciale cu implicatii asupra sanatatii publice, Ministerul avea obligatia de constituire a Rezervei Ministerului Sanatatii, care trebuia sa cuprinda medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale, tehnologii si dispozitive asistive si alte materiale 49 specifice, insa singurul produs existent in Rezerva a fost reprezentat de Sevredol in cantitate de 3.339 cutii, expirat inca din anul 2015", arata raportul Curtii de Conturi realizat la cererea Parlamentului.