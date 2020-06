Raed Arafat: Nu suntem intr-o stare de normalitate

Ziare.

Raed Arafat a mai declarat ca "inca nu suntem intr-o stare de normalitate si ca inca exista riscul infectiilor cu coronavirus , mai ales ca numarul cazurilor noi alterneaza de la o zi la alta". Cat priveste starea de alerta,"Avem o Ordonanta care este pe rolul ei pentru a fi aprobata prin lege, au fost anumite intrebari pe ea si urma sa ma duc sa ii explic domnului Ciolacu (), anumite aspecte, Ordonanta 68. Dar mi s-a spus sa discutam si despre starea de alerta. Daca ma duc acolo, normal ca discutam. Faptul ca au fost si altii, nu il consider un lucru rau.Vedem situatia cum apar cazurile. Astazi suntem la 190 si ceva de cazuri. Am depasit 200, am ajuns la 238, am coborat la 125, deci exista clar o miscare a cazurilor care inca nu e sub control", a declarat Raed Arafat la Digi 24, miercuri seara, citat de news.roSeful DSU a aratat ca suntem inca departe de starea de nromalitate si ca starea de alerta trebuie abordata la modul general.In ceea ce priveste starea de alerta, lucurile sunt mai complicate in ceea ce priveste personal, si asta pentru ca, a spus Raed Arafat, ca in vreme ce la starea de urgenta au putut fi detasati medici si personal medical fara ca acestia sa isi dea acordul, in starea de alerta este nevoie de acordul partilor pentru detasari."La starea de urgenta am putut sa detasam oameni chiar fara acordul lor, prin ordin. Au fost foarte multe detasari si am avut si impotriviri foarte putine. Sa nu uitam Iasiul care a fost detasat la Suceava. In starea de alerta avem acordul angajatului si angajatorului pentru detasare", a mai precizat Arafat.