Ministerul Educatiei, despre deciziile luate in Bucuresti dupa intrarea in scenariul rosu: "Ceea ce s-a intamplat este incredibil"

"A existat o hotarare a Comitetului pe care inteleg ca dl prefect a revocat-o intre timp, si anume o hotarare care prevedea faptul ca se vor inchide cresele si unitatile de invatamant preuniversitar si universitatile. Am atras atentia Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti ca in cuprinsul acestei hotarari exista niste erori. Cresele si afterschool-urile raman deschise, vor fi suspendate actitivitatile didactice in unitatile de invatamant preuniversitar", a detaliat Anisie."Ceea ce s-a intamplat astazi este incredibil, la nivelul municipiului Bucuresti, si anume, ma refer aici la situatia creata la nivelul Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta", a afirmat Anisie, luni seara, intr-o emisiune la Realitatea Plus.Ea a spus ca a cerut, in 13 octombrie, o intalnire la Prefectura pentru ca a vrut sa se asigure ca nu vor exista probleme in momdentul in care in Capitala se va atinge pragul de 3 la mie al ratei de infectari."In toata aceasta perioada, de la data de 13 octombrie, si pana ieri, cand Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti a anuntat depasirea acestei rate, am fost intr-o comunicare directa cu Inspectoratul Scolar, trebuie sa precizez ca am discutat si cu dl prefect, i-am comunicat care sunt prevederile legale in vigoare si ma asteptam ca astazi sa ia o decizie clara. Dar repet, m-am asigurat impreuna cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti ca exista acel plan de masuri pentru trecerea activitatilor didactice in sistem online", a afirmat ministrul Educatiei.Anisie a mentionat ca in Bucuresti au fost distribuite 8.057 de tablete, astfel ca toti elevii care au solicitat dispozitive electronice au primit.Intrebata daca suntem pregatiti sa vem o educatie online tot anul, Anisie a spus: "Deocamdata, ar trebui sa ne concentram asupra situatiei actuale. Vorbim despre o suspendare a cursurilor la nivelul municipiului Bucuresti si la nivelul altor localitati""Daca din punct de vedere epidemiologic exista vreun risc, acest lucru trebuie sa ni-l spuna reprezentantii Ministerului Sanatatii pentru a nu pune in pericol nici pe elevi, dar nici pe caxrele didactice. In situaia respectiva trebuie sa ne pregatim pentru a preda in sistem online atata timp cat este necesar. (...) Deci daca exista o situatie dificila din punct de vedere epidemiologic si va trebui sa trecem cu totii in sistem online vom lua si astfel de masuri", a precizat Monica Anisie.Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a aprobat, in sedinta de luni, de la ora 15.00, mai multe restrictii in Capitala, in contextul in care rata de incidenta cumulata a cazurilor a ajuns duminica la 3.02 la mia de locuitori, iar luni este de 3.19. Astfel, de la ora 00.00 din 20 octombrie purtarea mastii va fi obligatorie in spatiile publice deschise de catre persoanele cu varsta de peste 5 ani, restaurantele si cafenelele vor fi inchise in interior, cinematografele, salile de spectacole si jocurilor de noroc vor fi si ele inchise.Initial, purtatorul de cuvant al Prefecturii, Mariana Stancu-Tipisca, spunea ca toate unitatile de invatamant vor trece in scenariul rosu, inclusiv cresele si universitatile de stat si private.Ulterior, purtatorul de cuvant al Prefecturii Capitalei, Mariana Stancu-Tipisca, a anuntat, luni seara, ca activitatea din crese si din after-school-uri se va desfasura in continuare, cu respectarea restrictiilor impuse. "A fost o eroare materiala", a sustinut reprezentantul Prefecturii, referindu-se la faptul ca initial se anunta ca si aceste activitati se suspenda."Purtarea mastii de protectie este obligatorie in toate spatiile deschise publice si in interior, scolile isi vor desfasura activitatea in scenariul prevazut de Ordinul ministrului educatiei si cercetarii, si aici facem referire la scenariul rosu, deci in sistem online. Toate activitatile desfasurate in spatii inchise, in restaurante, in cafenele, in sali de cinematografe, in sali de spectacole si in sali de jocuri de noroc sunt interzise. Facem mentiunea ca activitatea din crese si din after-school-uri se va desfasura in continuare, cu respectarea stricta a prevederilor legale ale ordinului comun al ministrului Educatiei si Cercetarii, al ministrului Sanatatii si al ministrului Muncii si Protectiei Sociale", a declarat, luni seara, purtatorul de cuvant al Prefecturii Bucuresti, Mariana Stancu-Tipisca.Intrebata de ce s-a facut aceasta rectificare, Tipisca a spus ca "trebuia reglementata"."A fost o eroare materiala si s-a facut o indreptare de eroare materiala", a mentionat ea.