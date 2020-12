Reprezentantii supermarketurilor solicita autoritatilor prelungirea programului magazinelor cu o ora, pana la ora 22.00, in perioada sarbatorilor

"Avand in vedere apropierea Sarbatorilor de Iarna, dar si restrictiile in vigoare pentru prevenirea raspandirii Covid-19, Asociatia Marilor Retele Comerciale din Romania - AMRCR supune din nou atentiei Comitetului National pentru Situatii de Urgenta solicitarea ca in perioadele 19-24 decembrie 2020 si 28-31 decembrie 2020, programul magazinelor sa fie prelungit de la ora 21.00 pana la ora 22.00", arata asociatia.Solicitarea AMRCR are in vedere atat masurile suplimentare de preventie luate la nivelul magazinelor, precum si situatia epidemiologica la nivel national si scaderea numarului de cazuri."Prin masura prelungirii programului magazinelor vor fi respectate in continuare masurile de siguranta sanitara in cadrul restrictiilor deja stabilite prin cadrul legal stabilite de Hotararea de Guvern, pentru circulatia persoanelor in afara domiciliului pana la ora 23.00. Apreciem ca decizia prelungirii cu o ora a programului de functionare a magazinelor ar oferi o mai mare flexibilitate pentru consumatori si va permite o fluidizare eficienta a traficului de clienti, asigurand accesul consumatorilor la produsele si cadourile pe care acestia isi doresc sa le achizitioneze in aceasta perioada", arata AMRCRAsociatia estimeaza o crestere a traficului in magazine cu cel putin 20% in zilele premergatoare Sarbatorii Craciunului si Anului Nou.CITESTE SI: VIDEO Drama primului roman condamnat la inchisoare pentru zadarnicirea combaterii bolilor: avea dizabilitati mintale grave si statea pe strazi