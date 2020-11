Republica Moldova instituie stare de urgenta pana la 15 ianuarie 2021. Interdictiile impuse de autoritati

"Am ajuns la un numar mare de cazuri zilnice si aceasta evolutie este ingrijoratoare. Din pacate, in lume, in regiune, dar si la noi continua raspandirea acestei epidemii. De aceea, ne propunem sa venim cu un set de masuri restrictive, coordonate cu specialistii din domeniu, care vor contribui la stavilirea raspandirii pandemiei", a afirmat Ion Chicu, citat de presa din Republica Moldova.Vor fi inchise cluburile de noapte (discoteci, karaoke, disco-baruri), incepand cu data de 28 noiembrie 2020. Din 30 noiembrie, restaurantele, barurile si cafenelele vor fi deschise pana la ora 22.00. Magazinele alimentare vor fi inchise in intervalul 22.00-7.00.De asemenea, in perioada starii de urgenta, vor fi interzise organizarea si desfasurarea conferintelor stiintifice, competitiilor sportive, olimpiadelor cu prezenta fizica a persoanelor. Autoritatile au dispus si inchiderea teatrelor, cinematografelor, salilor de concerte sau caselor de cultura.In acelasi timp, institutiile publice si cele private vor stabili un regim special de munca.Soferii, taxatorii si pasagerii vor fi obligati sa poarte masti de protectie pe parcursul calatoriei. Evenimentele festive vor putea fi organizate doar cu participarea a 50 de persoane.