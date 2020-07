Republica Moldova prelungeste starea de urgenta pana la 31 august

Organizarea ceremoniilor, precum nunti sau botezuri, va fi in continuare interzisa in localurile publice si private.In acelasi timp, va fi permisa desfasurarea evenimentelor in cadrul unitatilor de alimentatie publica cu participarea a cel mult 50 de persoane si cu respectarea stricta a regulilor.Deasemenea, se va permite desfasurarea activitatilor de turism si recreere in aer liber, cum ar fi: ciclism, alergat, canotaj sau pescuit, dar nu in grupuri mai mari de 10 persoane.Persoanele in varsta de peste 63 de ani nu vor avea voie in locuri publice, decat daca o necesitate stringenta o impune.Vor ramane inchise terenurile de joaca pentru copii, terenurile de sport, parcurile de distractii sau zonele de agrement.Ramane suspendata si activitatea cluburilor de noapte sau disco-baruri, indiferent de denumirea si tipul unitatii comerciale, a precizat prim-ministrul Chicu, conform unui comunicat de presa emis de Guvernul Republicii Moldova, noteaza AGERPRES De la 1 august vor putea fi organizate evenimente culturale, in aer liber, de catre institutiile teatral-concertistice si cinema, acreditate de Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii (MECC). La eveniment vor putea participa maxim 50 de spectatori. Ramane interzisa desfasurarea activitatilor in incinta teatrelor, cinematografelor si salilor de concerte. Acestea vor fi deschise pentru artisti doar in scopul desfasurarii repetitiilor.Se va admite organizarea intrunirilor in masa cu caracter unic, cu un numar de pana la 50 persoane, cu respectarea normelor de sanatate publica.De la 1 august vor putea fi reluate antrenamentele si competitiile sportive in spatii inchise, organizate de catre Federatiile sportive nationale, fara spectatori si cu acordul MECC. Prezenta in locuri publice precum paduri, parcuri, alei sau plaje va fi permisa pentru grupuri nu mai mari de 3 persoane. Respectarea distantei sociale de 1 metru ramane obligatorie.Gradinitele, scolile, gimnaziile si universitatile vor fi deschise pentru admiterea elevilor sau studentilor, insa procesul educational ramane suspendat. Comisia a aprobat Instructiunea de pregatire pentru redeschiderea gradinitelor si creselor.In Republica Moldova au fost confirmate pana vineri 22.105 de cazuri de COVID-19, din 135.409 teste efectuate.