Restrictii pentru localitatile Buftea, Glina si Voluntari din Ilfov, avand in vedere incidenta COVID-19 de peste trei cazuri la mia de locuitori

Potrivit hotararii adoptate, avand in vedere ca rata de incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori in Buftea (4,23), Glina (3,02) si Voluntari (3,13), pentru urmatoarele 14 zile, incepand de vineri, ora 20,00 si pana pe 20 noiembrie, ora 20,00, in aceste localitati se dispun urmatoarele masuri:* obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, de catre toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice deschise;* interzicerea organizarii si desfasurarii activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte;* interzicerea activitatii cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor;* activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare este permisa doar pentru persoanele cazate in cadrul acestor unitati;* interzicerea activitatii cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc;* suspendarea temporara a activitatilor didactice care presupun prezenta fata in fata din unitatile de invatamant, aplicandu-se scenariul 3 (participarea tuturor prescolarilor si elevilor la activitati/lectii online).Avand in vedere ca rata de incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este incadrata intre limitele de 1,5/1000 si 3,00/1000 in localitatile Chiajna (2,60), Ciolpani (2,36), Clinceni (1,74), Moara Vlasiei (2,02), Petrachioaia (1,94), Snagov (2,37) si Tunari (2,24), pentru urmatoarele 14 zile, incepand de vineri, ora 20,00 si pana pe 20 noiembrie, ora 20:00, in aceste localitati se dispun urmatoarele masuri:* organizarea si desfasurarea activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte este permisa, cu participarea publicului pana la 30% din capacitatea maxima a spatiului;* activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor este permisa fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului;* activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare este permisa fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului in intervalul orar 6,00-23,00;* in situatia in care activitatea operatorilor economici prevazuti la cele doua puncte anterioare este restrictionata sau inchisa, se permite prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective;* activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc este permisa fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului.