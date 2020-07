Satul Gornet din Prahova intra oficial in carantina. Regulile de intrare si iesire din localitate

Masura carantinei va fi instituita pentru 14 zile, cu posibilitatea de prelungire, in functie de evolutia raspandirii comunitare a noului coronavirus SARS-CoV 2, potrivit datelor comunicate de Prefectura Prahova."Aceasta hotarare a fost adoptata (...) deoarece: in comuna Gornet exista un trend crescator al cazurilor in ultimele 14 zile - au fost inregistrate 15 cazuri noi in perioada 08 -20.07.2020; rata de infectare depaseste nivelul de 3 cazuri /1.000 de locuitori; cazurile sunt inregistrate in comunitate (nu exista comunitati inchise); ponderea populatiei cu varsta de 65 de ani si peste este similara in comuna cu cea din restul judetului; personalul de specialitate din cadrul Directiei de Sanatate Publica Prahova, care efectueaza anchetele epidemiologice, este depasit de numarul de cazuri noi zilnice", precizeaza sursa citata.In comuna isi desfasoara activitatea doi medici de familie, nevoile esentiale pot fi asigurate prin existenta la nivelul localitatii a mai multor magazine si a unei farmacii, iar la nivelul localitatii exista trei politisti locali si cinci angajati la paza locala.In acest context, vor fi luate masuri pentru a asigura functionarea serviciilor de protectie si asistenta sociala, functionarea corespunzatoare a serviciilor de utilitati publice, precum si aprovizionarea cu alimente de baza pentru persoanele fara sustinatori sau alta forma de ajutor si care nu se pot deplasa de la locuinta/gospodarie, de catre autoritatile locale si judetene."Masura carantinarii nu este egala cu inchiderea unei localitati, ci vine in sprijinul cetatenilor care nu sunt infectati si asigura o mai buna gestionare a combaterii raspandirii bolilor. (...) Intrarea/iesirea in/din satul Gornet, judetul Prahova, este permisa doar prin caile deschise circulatiei publice de pe drumurile europene, nationale, judetene si comunale", se mai arata in comunicatul Prefecturii.In localitatea carantinata sunt permise intrarea, respectiv iesirea pentru:a) transportul de marfa, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime si resurselor necesare desfasurarii activitatilor economice in localitatea carantinata, precum si aprovizionarii populatiei;b) persoanele care nu locuiesc in zona carantinata, dar care desfasoara activitati economice sau in domeniul apararii, ordinii publice, securitatii nationale, sanitar, situatiilor de urgenta, administratiei publice locale, asistentei si protectiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publica, energetic, agriculturii, alimentatiei publice, alimentarii cu apa, comunicatiilor si transporturilor;c) persoanele care locuiesc in zona carantinata si desfasoara activitate profesionala in afara zonei carantinate cu prezentarea unei adeverinte de la angajator, legitimatie de serviciu sau oricare alt document care sa ateste activitatea profesionala;d) persoanele care realizeaza activitati agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare; e) deplasarea din alte motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copiilor/membrilor de familie, ingrijirea unei/unui rude/afin sau persoana aflata in intretinere, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati, decesul unui membru de familie;f) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;g) urgente medicale.In acest moment, autoritatile locale asteapta emiterea Ordinului sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta sau al persoanei desemnate de acesta, pentru instituirea carantinei zonale.Satul Gornet face parte din comuna Gornet, judetul Prahova. Comuna are patru sate in componenta si o populatie totala de 3.000 de locuitori, potrivit recensamantului din 2011.Tot miercuri a fost instituita carantina in satul Cartojani, din comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu. In localitate au fost confirmate 30 de cazuri de infectare cu coronavirus, la o populatie de 3.000 de oameni. Sunt primele astfel de masuri adoptate dupa aparitia legii carantinei si izolarii.