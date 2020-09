Se redeschid cinematografele din mall-uri

Cele 233 de sali pe care le detine Cinema City sunt raspandite in 26 de multiplexuri aflate in 19 orase. Compania isi asigura clientii ca vor fi respectate reglementarile si masurile de siguranta stabilite de autoritati "Suntem incantati sa revenim pe marile ecrane si impresionati de incurajarile numerosilor cinefili, care, prin prezenta lor in salile redeschise deja in Europa si SUA, ne arata ca cinematograful este iubit si de neinlocuit. Pentru ca stim cat de dor v-a fost sa mergeti la film, avem deja confirmata o lista cu titluri remarcabile, care vor avea premiera in saptamanile viitoare: Tenet, After We Collide, New Mutants, Mulan, Wonder Woman 1984, Black Widow, Bond No Time to Die, Soul, Dune si multe altele, intreaga echipa Cinema City pastrandu-si promisiunea de a le oferi spectatorilor "cel mai bun loc sa vada un film", a declarat Mooky Greindinger, CEO-ul Cineworld Group, al doilea mare operator de cinematografe la nivel mondial (din care face parte si lantul Cinema City).