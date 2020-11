Sedinta a Guvernului: Rectificarea bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat, pe ordinea de zi

Premierul Ludovic Orban anunta, la sfarsitul saptamanii trecute, ca Guvernul se va reuni, luni, in sedinta, pentru a adopta rectificarea bugetara, dupa ce proiectul a fost discutat in prima lectura.In ultima sedinta de Guvern, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu , a prezentat a treia rectificare bugetara din acest an, prin care se asigura finantarea necesara in sanatate, asistenta sociala si educatie."In sedinta de Guvern din aceasta seara (n.r. - miercuri) am prezentat in prima lectura a treia rectificare de anul acesta. Prin aceasta rectificare se asigura finantarea necesara in domeniul sanatatii, asistentei sociale si educatiei si in acelasi timp asiguram continuarea investitiilor. In acest an sunt estimate la 55 miliarde lei o crestere fata de bugetul initial cu 4,5 miliarde. Am avut executia la 10 luni si este cea mai buna din ultimii 10 ani: 35,4 miliarde lei, mai mult decat s-a cheltuit in tot anul 2016, in tot anul 2017 si in tot anul 2018. De aceea continuam investitiile si aceasta rectificare asigura resursele necesare", a spus ministrul Finantelor, la finalul sedintei de Guvern.Acesta a reiterat principalii parametri ai acestei rectificari - o crestere a deficitului bugetar de la 8,6% din PIB la 9,1%, adica 96 miliarde lei.El a mentionat si cateva ministere unde sunt alocate mai multe resurse la aceasta rectificare bugetara: Ministerul Muncii si Protectiei Sociale - 1,6 miliarde de lei, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - 1,1 miliarde de lei, Ministerul Sanatatii - 1 miliard de lei, Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei - 1 miliard de lei, Ministerul Fondurilor Europene - 105 milioane de lei, Ministerul Public - 90 de milioane de lei si Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor - 19 milioane de lei."Si mai sunt si alte ministere care primesc sume mai mici, dar sunt ministere care primesc sume la aceasta rectificare. Bineinteles ca sunt si ministere care au observat economii dupa 10 luni de zile de executie si aceste ministere au pus aceste economii la dispozitia Guvernului. Dupa cum stiti, rectificarea bugetara este publica, pe site-ul Ministerului de Finante, este in transparenta", spunea saptamana trecuta seful de la Finante.* Pe agenda sedintei Executivului de luni figureaza si un proiect de ordonanta de urgenta pentru stabilirea unor masuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana si din Comunitatea Europeana a Energiei Atomice, in materie de reglementare a dreptului de intrare si sedere pe teritoriul Romaniei.Totodata, Executivul urmeaza sa aprobe si un proiect de ordonanta de urgenta privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan.Pe agenda Guvernului se afla si un proiect de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reamenajare si dotare - Corpul B3 al Palatului Parlamentului, str. Izvor nr. 2-4, sector 5, Municipiul Bucuresti". Potrivit notei de fundamentare a proiectului, in spatiul care va fi reamenajat urmeaza sa functioneze viitorul sediu al Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei. Durata de realizare a investitiei este de 24 de luni, iar valoarea totala, inclusiv TVA 19%, se ridica la 96.233.000 de lei.Printr-un alt proiect de hotarare, Executivul va aproba scoaterea din rezervele de stat a 8 constructii usoare din elemente modulate si acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenta, cu titlu gratuit, pentru protectia populatiei impotriva COVID-19, prin amenajarea a doua puncte de triaj epidemiologic pentru unitatile spitalicesti din judetul Cluj.Tot luni, Guvernul va adopta si un memorandum privind negocierea si semnarea "Acordului intre Guvernul Romaniei si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind aspectele tehnice, financiare, juridice si organizatorice referitoare la construirea, exploatarea, intretinerea si repararea podului rutier de frontiera intre cele doua state, peste raul Tisa, intre localitatile Sighetu Marmatiei (Romania) - Bila Tserkva (Biserica Alba-Ucraina)".