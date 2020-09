Sedinta de Guvern: Romanii isi vor putea cumpara vechimea pentru pensie

Avand in vedere necesitatea implementarii unor masuri de marire a numarului de asigurati ai sistemului public de pensii, care sa dea posibilitatea exercitarii dreptului fundamental la pensie, prin includerea persoanelor care nu au avut calitatea de asigurat si care opteaza sa achite contributia de asigurari sociale pe o anumita perioada; (...)Prin derogare de la art.... din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, denumita in continuare lege, referitoare la asigurarea in sistemul public de pensii in baza unui contract de asigurare si ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la contribuabilii sistemului public de pensii, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contributiei de asigurari sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii incheierii contractului de asigurare, in care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiuluide cotizare in sistemul public de pensii sau intr-un sistem de asigurari sociale neintegrat acestuia, in tara, in statele membre ale Uniunii Europene sau in alte state cu care Romania aplica instrumente juridice internationale in domeniul securitatii sociale", se arata in proiectul Guvernului.Proiectul de act normativ mai prevede ca perioadele de timp pentru care se poate incheia contractul de asigurare sociala si efectua plata contributiei de asigurari sociale sunt cele cuprinse intre data implinirii varstei de 18 ani si data implinirii varstei standard de pensionare. Astfel pana la data de 1 septembrie 2021, persoanele pot incheia un contract de asigurare sociala in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta, pensiei anticipate sau pensiei anticipata partiala.Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale o constituie venitul lunar asigurat inscris in contractul de asigurare sociala care nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare la data incheierii contractului de asigurare sociala.Un alt proiect de ordonanta de urgenta modifica OUG 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri bugetare. Aceasta are prevederi care vizeaza alocarea unor sume catre CFR din bugetul Ministerului Transporturilor."Suma de 130.000 mii de lei, din totalul sumei prevazute in bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor se aloca pentru majorarea, in conditiile legii, a contributiei statului la capitalul social al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori C.F.R. Calatori - S.A. Suma prevazuta se vireaza de catre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, dupa obtinerea avizului Consiliului Concurentei, Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori CFR Calatori - S.A, intr-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului si se utilizeaza pentru plata obiectivelor de investitii si reparatii ale societatii", conform proiectului de OUG.Un alt proiect de OUG modifica si completeaza ordonanta Guvernului 22/1999 privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval apartinand domeniului public, precum si desfasurarea activitatilor de transport naval in porturi si pe caile navigabile interioare, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei 21/1996.Pe ordinea de zi a Executivului figureaza si un proiect de lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat.Guvernul va avea in prima lectura si un proiect de lege privind unele masuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii, formarea profesionala initiala a judecatorilor si procurorilor, examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, stagiul si examenul de capacitate al judecatorilor si procurorilor stagiari, precum si la concursul de admitere in magistratura.Guvernul va adopta si un proiect de hotarare privind stabilirea masurilor tehnice necesare bunei organizari si desfasurari a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020 si un alt proiect de hotarare privind stabilirea cheltuielilor necesare pregatirii, organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor parlamentare din acest an.Executivul mai are pe ordinea de zi un memorandum cu tema: "Aprobarea negocierii si semnarii Programului de cooperare in domeniul educatiei si formarii intre Ministerul Educatiei si Cercetarii din Romania si Ministerul Educatiei si Formarii din Republica Socialista Vietnam pentru perioada 2020- 2024".