Sedinta de urgenta la Camera Deputatilor pentru adoptarea modificarilor la legea alegerilor parlamentare

Modificarile au fost deja adoptate in Senatul Romaniei.Proiectul de lege initiat de lideri ai PSD UDMR si minoritati care aduce noi reglementari la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Comisia juridica a adoptat raportul de admitere cu amendamente cu opt voturi "pentru" si trei abtineri.Printre schimbarile prevazute in proiectul de lege se numara si cele privind votul Diasporei la alegerile parlamentare.Astfel, conform expunerii de motive a propunerii legislative, initiatorii apreciaza ca "alegatorii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate trebuie sa se bucure de acelasi regim ca si cei din tara si sa aiba posibilitatea sa voteze si la o alta sectie de votare din circumscriptia electorala de care apartin, fiind inscrisi, in acest caz, in listele suplimentare".Prin urmare, proiectul abroga prevederea legii in vigoare care spune ca alegatorii care si-au schimbat domiciliul sau resedinta in strainatate dupa incheierea perioadei de inscriere in Registrul electoral voteaza numai la sectiile de votare organizate pe langa misiunile diplomatice, oficiile consulare, sectiile consulare si institutele culturale din strainatate ale Romaniei.De asemenea, proiectul de lege instituie utilizarea la sectiile de votare din strainatate a listelor electorale suplimentare electronice, in mod similar cu practica de la alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2019.Initiativa legislativa mai prevede si reducerea numarului de sustinatori dublata de posibilitatea colectarii acestora prin mijioace electronice, precum si de depunerea candidaturilor prin mijloace electronice."Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care opteaza sa depuna listele de sustinatori la birourile electorale de circumscriptie, pot depune liste de candidati numai daca acestea sunt sustinute de minimum 0,5% din numarul total al alegatorilor inscrisi in Registrul electoral cu adresa de domiciliu sau resedinta in circumscriptia respectiva, fara ca numarul acestora sa fie mai mic de 1.000 de alegatori", conform proiectul de lege.In ceea ce priveste candidatii independenti, acestia trebuie sa fie sustinuti de minimum 0,5% din numarul total al alegatorilor inscrisi in Registrul electoral cu adresa de domiciliu sau resedinta in circumscriptia respectiva, fara ca numarul acestora sa fie mai mic de 500 de alegatori.Propunerea de lege mai prevede ca imprimarea buletinelor de vot sa fie facuta de catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial", astfel incat sa fie asigurata o securitate mai mare a acestor documente.In plus, proiectul contine reglementari prin care sa fie asigurata inregistrarea audio-video a operatiunilor de numarare a voturilor, ca procedura pentru prevenirea si depistarea rapida a fraudelor electorale.De asemenea, in mod similar cu alegerile prezidentiale, pentru a raspunde nevoilor stringente de asigurare a securitatii sistemelor informatice utilizate la alegerile parlamentare si nu numai, este urmarita asigurarea functionarii in sediul BEC de catre AEP, cu sprijinul STS , a unei infrastructuri informatice care va avea ca obiective functionarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele verbale privind consemnarea rezultatelor votarii, precum si functionarea aplicatiilor de repartizare si atribuire a mandatelor, stocarea in timp real a duplicatelor bazelor de date generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, precum si a jurnalelor masinilor pe care ruleaza acesta, pentru facilitarea analizei si transparentei acestora.Este definita sintagma de partid politic parlamentar in acord cu decizia CCR 418/2020, partidele politice parlamentare fiind numai cele care au dobandit reprezentare parlamentara prin votul popular exprimat in alegeri.Astfel, potrivit proiectului de lege, "in sensul prezentei legi, prin partide politice parlamentare se intelege partidele politice si organizatiile cetatenilor apartinand minoritalilor nationale care, la ultimele alegeri pentru Senat si Camera Deputatilor, au intrunit, individual sau intr-o alianta, pragul electoral si au obtinut mandate de deputat sau de senator. Aliantele politice si aliantele electorale care au in componenta cel putin un partid politic parlamentar sunt asimilate partidelor politice parlamentare".Deoarece numarul alegatorilor inregistrati pentru votul prin corespondenta pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie este foarte mic, este propusa, prin proiectul de lege, marirea termenului de inregistrare cu inca 30 de zile."Deoarece marirea termenului de inregistrare a alegatorilor prin corespondenta nu va permite transmiterea buletinelor de vot prin corespondenta in timp util, este propusa, prin initiativa legislativa, descarcarea de pe site-ul AEP, pe baza unor date de autentificare comunicate prin intermediul documentatiei de vot prin corespondenta.La alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020, membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar, persoanele acreditate, delegatii acreditati, operatorii de calculator, personalul de paza si alegatorii pot primi, in mod gratuit, materiale de protectie sanitara, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului, in vederea prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.Materialele de protectie sanitara sunt asigurate de Ministerul Sanatatii, iar transportul si distribuirea acestora este asigurata prin grija Ministerului Afacerilor Interne a institutiilor prefectului, cu sprijinul primarilor.La alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020, primarii sub coordonarea prefectilor asigura igiena si dezinfectia localurilor de vot.