Slobozia intra in carantina pentru 14 zile

Ca urmare a cresterii accelerate a raspandirii virusului SARS-CoV-2 pe teritoriul municipiului Slobozia, miercuri seara CJSU Ialomita a propus carantinarea zonala a municipiului Slobozia incepand de joi, 12 noiembrie, de la ora 12.00, pentru doua saptamani."Propunerea CJSU se comunica Departamentului pentru Situatii de Urgenta, urmand ca dupa decizia DSU, aceasta sa fie publicata in Monitorul Oficial. Astazi (miercuri - n.r.) situatia epidemiologica ne arata un indice de infectari de 7,46/1000 de locuitori, ceea ce arata o raspandire a virusului deosebit de periculoasa pentru populatie", arata Prefectura Ialomita.Propunerea CJSU prevede, printre masurile de interes general, interzicerea intrarilor si iesirilor din localitate pe alte cai decat drumurile nationale si judetene, interzicerea circulatiei si stationarii in spatii publice a persoanelor.Este permisa deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta si locul desfasurarii activitatii profesionale si inapoi si deplasarea pentru asigurarea de bunuri pentru necesitatile de baza, inclusiv pentru asigurarea necesitatilor de bunuri in interes profesional. De asemenea, este permisa deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata.In timpul caratinarii sunt permise deplasarile scurte in zona din jurul locuintei legate de activitatea fizica individuala, cat si pentru nevoile animalelor de companie, este permisa deplasarea in scop umanitar sau de voluntariat ori pentru activitatile agricole.Este permisa deplasarea pentru ingrijirea sau administrarea unei locuinte din afara localitatii, pentru eliberarea de documente sau a celor necesare pentru obtinerea unor drepturi, precum si participarea la programe sau proceduri de tratament.Este permisa deplasarea pentru motive justificate precum: ingrijirea/insotirea copiilor sau a membrilor familiei, ingrijirea unei persoane aflate in intretinere, asistenta persoanelor varstnice. Este permisa deplasarea pentru realizarea serviciilor de ingrijire personala.Este necesara completarea unei declaratii pe propeia raspundere din care sa reiasa motivul deplasarii atat pentru interiorul localitatii, cat si pentru iesirea din localitate. Pentru deplasarea in interes profesional, cetatenii sunt obligati sa prezinte personalului autoritatilor abilitate legitimatia de serviciu, adeverinta eliberata de angajator sau o declaratie pe propia raspundere.Pentru deplasarea in interes personal, cetatenii sunt obligati sa prezinte personalului autoritatilor abilitate o declaratie pe propia raspundere, completata in prealabil.Declaratia pe propria raspundere va trebui sa contina numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei/locul activitatii profesionale, motivul deplasarii, data si semnatura.Se va interzice circulatia si formarea de grupuri mai mari de 6 persoane care nu apartin aceleasi familii.