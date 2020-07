Starea de urgenta, prelungita in Italia pana in octombrie

Prelungirea starii de urgenta a fost adoptata cu 157 la 125 din cele 319 de voturi din Camera superioara a Parlamentului italian.Starea de urgenta sanitara a fost instaurata in Italia pe o perioada initiala de sase luni, incepand de la 31 ianuarie, dupa confirmarea primelor doua contaminari la Roma.In urma unor critici din partea opozitiei, Conte s-a abtinut sa ceara o prelungire a starii de urgenta pana la sfarsitul anului, asa cum avea in vedere, si a solicitat o prelungire a acestui dispozitiv pana in octombrie."Virusul continua sa circule si nu si-a incheiat cursa. Ar fi obtuz sa se suspende abrupt o masura atat de eficienta", a pledat seful Guvernului in Senat.Starea de urgenta sanitara consolideaza atributiile executivelor, atat la nivel national, cat si regional. Ea faciliteaza instituirea unor "zone rosii" acolo unde oficiali percep un risc al unei cresteri a epidemiei si permite deblocarea unor mijloace suplimentare in spitale , in caz de nevoie.Starea de urgenta simplifica totodata proceduri administrative, in contextul in care Italia se pregateste sa redeschida scolile, in septembrie, dupa o inchidere de sase luni.Italia a fost una dintre tarile din Europa cele mai dur afectate de noul coronavirus - cu peste 35.000 de morti si aproximativ 246.500 de persoane contaminate in total.Noile contaminari au scazut puternic in ultimele trei luni, iar adversarii lui Giuseppe Conte considera ca nu mai este necesar sa-i acorde prerogative exceptionale care-i permit sa ocoleasca Parlamentul.