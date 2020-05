STS: 1,5 milioane de apeluri la 112, in starea de urgenta. 5% au fost legate de COVID-19

Ziare.

com

"In cele doua luni in care pe teritoriul Romaniei a fost decretata stare de urgenta, la nivelul national, au fost inregistrate 42.173 de apeluri la 112 referitoare la virusul COVID-19.Principalele motive au vizat semnalarea unor simptome asociate noului coronavirus si informatii cu privire la restrictiile impuse prin ordonantele militare.Inca de la debutul starii de urgenta, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, in calitate de administrator al Serviciului 112, a luat toate masurile pentru a asigura preluarea 24/7 a apelurilor, chiar si in conditii de supraaglomerare.In cele doua luni, nu au existat dificultati operationale sau tehnice in preluarea si procesarea apelurilor la numarul de urgenta", anunta STS intr-un comunicat remisvineri.In total, in perioada 16 martie - 14 mai, operatorii STS au preluat 1.558.679 de apeluri la 112, dintre care 832.226 au reprezentat urgente, 5,07% fiind apeluri pe problematica noului coronavirus.Cele mai multe apeluri au fost in Capitala - 7.137, Timis - 2.936 si Brasov - 1.962.La polul opus, cele mai putine apeluri au venit din judetele Harghita (166), Salaj (225) si Caras-Severin (249)."Volumul cel mai ridicat al apelurilor la 112 referitoare la coronavirus a fost in perioada 12 - 30 martie a.c., cand media zilnica era de aproape 1.300 de apeluri", precizeaza STS.Serviciul aminteste ca principalele motive de apelare erau de informare din partea persoanelor care se intorceau sau au avut contact cu cei care reveneau din tari afectate de virusul Sars-Cov-2. Ulterior, o mare parte dintre apelanti a solicitat date suplimentare despre restrictiile impuse sau a anuntat nerespectarea acestora.Sursa citata mai precizeaza ca, in functie de motivul pentru care oamenii sunau la 112, apelurile erau directionate."Astfel, apelurile prin care cetatenii raportau simptome specifice au fost directionate catre agentiile cu competente medicale, cele privind persoane care nu respecta regimul de autoizolare/carantina stabilit de autoritati au fost directionate catre Politie, iar pentru cele de informare apelantii au fost sfatuiti sa sune la numarul de telefon TelVerde - 0800.800.358", conform comunicatului.