Telefoanele romanilor au zbarnait strident: IGSU ne anunta starea de alerta pentru "conoronavirus", la 14 ore de cand e in vigoare

conoronavirus

Nu atingeti suprafetele pe care au pus mana si alte persoane

Ziare.

com

Alertele pe telefon au zbarnait brusc, in jurul orei 14:30. Adica la mai bine de 14 de ore de cand a fost declarata starea de alerta in tara noastra. In plus, mesajul contine si o eroare de redactare fix a cuvantului coronavirus."Starea de alerta a fost instituita incepand de astazi in Romania. PERICOLUL infectarii cu noul(sic!) ramane ridicat!Respectati cu strictete masurile sanitare de protectie!Purtati masca, acoperind nasul si gura, in spatiile inchise sau aglomerate.Pastrati distanta de 1,5 metri fata de alte persoane si evitati contactul direct.Spalati-va regulat mainile cu apa si sapun. Nu va atingeti ochii, nasul sau gura cu mainile murdare.Precautia este extrem de importanta in aceasta perioada!", se arata in alerta trimisa de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).Amintim ca Romania a intrat in stare de alerta incepand cu miezul noptii.Ministrul de Interne, Marcel Vela, cel al Sanatatii, Nelu Tataru, si secretarul de stat in MAI Raed Arafat au sustinut, joi noapte, o declaratie de presa in care au anuntat cum va arata starea de alerta in Romania, ce a intrat in vigoare vineri si este valabila timp de 30 de zile.Masurile au fost stabilite in sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, condusa de premierul Ludovic Orban, dar au fost anuntate cu mai putin de o ora inainte ca starea de urgenta sa expire.Asadar, incepand de vineri, in spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun, la locul de munca si in alte spatii inchise se instituie obligativitatea purtarii mastii, astfel incat nasul si gura sa fie acoperite.Tot din 15 mai, se vor redeschide hotelurile, cabinetele stomatologice, saloanele de infrumusetare, parcurile (cu exceptia locurilor de joaca) si bisericile.Raman inchise scolile, terasele si centrele comerciale, exceptie facand aici magazinele care vand produse alimentare, farmaciile, magazinele de optica medicala si cele care comercializeaza produse electronice si electrocasnice cu vanzare la domiciliu.In ceea ce priveste deplasarea in interiorul localitatii, nu vom mai avea nevoie de declaratie pe proprie raspundere, dar se vor evita grupurile mai mari de 3 persoane.In schimb, in afara localitatii, circulatia este permisa doar in scop profesional, activitati agricole, ingrijirea unei alte proprietati, tratament, ingrijire copii sau rude, asistenta persoane varstnice, deces membru de familie, activitati sportive individuale. In aceste cazuri vom avea nevoie de declaratie.