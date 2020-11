Tribunalul Constanta a respins cererea Arhiepiscopiei Tomisului de a se organiza pelerinaj la Sf Andrei

Instanta a considerat cererea ca fiind inadmisibila. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu recurs.Arhiepiscopia Tomisului a depus pe data de 26 noiembrie o ordonanta presedintiala la Tribunalul Constanta prin care a solicitat suspendarea deciziei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta care interzice participarea la procesiunile si pelerinajele religioase pentru persoanele care nu au domiciliul in localitatile unde se desfasoara aceste activitati.Tribunalul Constanta a decis vineri, respingerea acestei solicitari."Respinge cererea, ca inadmisibila. Cu drept de recurs in termen de 5 zile de la pronuntare, la Tribunalul Constanta", se arata in decizia instantei.In urma cu doua zile Tribunalul Constanta a respins si cererea de anulare a hotararii respective. Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, anuntase ca doreste organizarea unui pelerinaj religios la Manastirea Pestera Sfantului Apostol Andrei din comuna Ion Corvin.In fiecare an, in 30 noiembrie, IPS Teodosie oficia Sfanta Liturghie, impreuna cu ierarhi invitati din tara si din strainatate, preoti si diaconi, la Manastirea "Pestera Sfantului Apostol Andrei" din apropierea localitatii Ion Corvin. La manifestarile religioase erau prezente peste 10.000 de persoane.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a luat decizia de a interzice participarea la procesiunile si pelerinajele religioase pentru persoanele care nu au domiciliul in localitatile unde se desfasoara aceste activitati dupa ce rata incidentei in judetul Constanta a trecut de 3 la mia de locuitori.CITESTE SI: VIDEO Cea mai recenta aroganta a arhiepiscopului Teodosie. A tinut vineri slujba religioasa fara masca