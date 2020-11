Un mare oras din Romania ar putea ramane in carantina pana dupa alegeri. Cum se va putea vota

"Astazi, 27 noiembrie a.c. a avut loc o sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Sibiu. In cadrul sedintei, cu respectarea prevederilor art. 12 din Legea 136/2020 s-au aprobat 4 hotarari care vizeaza solicitarea catre Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei de emitere a Ordinului Comandantului Actiunii pentru prelungirea masurii de carantina zonala a Municipiului Sibiu, localitatea Selimbar, cartierul Arhitectilor (Cisnadie), orasul Cisnadie si orasul Talmaciu, precum si instituirea masurii de carantina zonala in localitatea Marsa", a transmis, vineri seara, Prefectura Sibiu.Pentru toate localitatile se propune carantinarea pentru 7 zile.Circulatia si stationarea in spatiile publice a persoanelor este interzisa, cu exceptia motivelor bine justificate, pe baza Declaratiei pe proprie raspundere, pentru deplasarea in interes profesional, iar pentru deplasarea in interes profesional, este necesara adeverinta eliberata de angajator care trebuie sa cuprinda urmatoarele date: nume, prenume, adresa locuintei, date referitoare la identificarea locului de munca, date referitoare la identificarea angajatorului (adresa punctului de lucru), domeniul activitatii profesionale, mijlocul de deplasare, precum si itinerariul de deplasare pe raza zonei carantinate si intervalul orar in care isi desfasoara activitatea.Decizia CJSU Sibiu aduce unele modificari fata de perioada anterioara a carantinei din municipiul Sibiu:- In zilele de sambata si duminica se inchid doar magazinele nealimentare din centrele comerciale (magazinele de bricolaj nu isi vor suspenda activitatea)- In data de 5, respectiv 6 decembrie sunt permise deplasarile in vederea organizarii alegerilor precum si a exercitarii votului.Municipiul Sibiu a intrat in carantina in 16 noiembrie, cand incidenta cumulata a cazurilor depasea 13 la mie. In prezent, incidenta depaseste 11 cazuri la mia de locuitori, dar este in continua scadere.