Un muncitor din Vaslui trebuie sa primeasca daune morale pentru ca a fost concediat ilegal in timpul starii de urgenta

Printr-un proces deschis la Tribunalul Vaslui, un muncitor din Vaslui a cerut anularea deciziei prin care firma la care lucra l-a concediat, reangajarea si plata unor daune morale de 20.000 de lei. In instanta, barbatul a aratat ca a fost angajat al firmei care l-a concediat din anul 2018 pana in 22 ianuarie 2019, cand a intrat in concendiu de crestere a copilului, iar mai apo in somaj. In 10 martie 2020 a fost reangajat, iar in 16 martie a fost concediat.Barbatul a mai aratat ca in 15 martie i-a transmis angajatorului o cerere in care l-a anuntat ca urmeaza sa stea cu fiica sa acasa, dar i s-a comunicat ca firma "nu se complica cu astfel de cereri si situatii motiv pentru care ii va inceta contractul de munca". In 20 martie, barbatul a primit acasa decizia de concediere emisa in baza articolului de lege care spune ca "angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat".Muncitorul a aratat, pentru justificarea daunelor morale cerute, ca "beneficiul unui loc de munca poate fi un privilegiu in situatii de criza iar in ceea ce il priveste are un copil in intretinere, sotia sa lucrand in domeniul medical (oricand putand fi infectata cu Covid 19 si carantinata), iar trauma produsa de concedierea sa este o realitate".In instanta, firma data in judecata a aratat ca este adevarat ca reclamantul a lucrat in aceasta firma din anul 2018, dar pe baza unor contracte individuale de munca pe perioade determinate, de fiecare data avand de executat si perioada de proba. Firma a mai aratat ca la reangajarea din 2020, dupa patru zile munca "reclamantul nu s-a mai prezentat la munca, practic a lipsit nemotivat de la serviciu, desi i s-a transmis telefonic si prin colegi sa se prezinte la munca ori sa-si declare in scris situatia, lucru pe care 1-a refuzat sistematic".Reprezentantii firmei au mai aratat ca faiantarului nu i s-a ingradit dreptul la munca, mai ales ca firma avea contracte de lucrari in der ulare, s-a lucrat fara intreruperi, nu s-a solicitat intrarea in somaj tehnic de la autoritatile competente, dimpotriva s-au mai facut angajari la firma.Judecatorii au dispus anularea deciziei de concediere si reangajarea muncitorului, considerand ca la desfacerea contractului de munca nu s-a respectat legea., se arata in sentinta Tribunalului Vaslui, care nu este definitiva.In privinta daunelor de 1.000 de lei acordate muncitorului, judecatorii au aratat ca "atacul asupra stabilitatii locului de munca, a veniturilor salariale, asupra vietii de familie, cu intentie si cu ignorarea oricarei cai de dialog a fost realizat intr-o maniera culpabila care i-a cauzat un prejudiciu exercitiului personal al drepturilor fundamentale ca persoana".