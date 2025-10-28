Unda verde pentru biometrice si de la Camera Deputatilor

Ordonanta care prevede introducerea pasapoartelor biometrice a fost aprobata si de Camera Deputatilor, aceasta decizie fiind o obligatie asumata de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene.

Ordonanta de urgenta a Guvernului 207/2008 vizeaza introducerea pasapoartelor biometrice si modifica Legea 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, arata Evenimentul Zilei.

Deputatii au adoptat pe articole la 16 iunie Ordonanta de Urgenta care prevede introducerea pasapoartelor biometrice. In acelasi timp, un grup de persoane manifestau impotriva acestor pasapoarte in fata Palatului Parlamentului.

Desi in timpul dezbaterilor din comisiile parlamentare unii deputati s-au pronuntat impotriva existentei pe pasapoarte a unui cip cu datele personale, articolele au fost adoptate fara obiectii.

Din cauza crizei economice, pasapoartele biometrice nu vor mai putea fi introduse de la 1 iulie, asa cum ceruse Comisia Europeana, ci din luna noiembrie.

Comisia Europeana a cerut ca de la 1 iulie toate serviciile de pasapoarte din tara sa poata elibera pasapoarte biometrice, insa momentan acest lucru se intampla insa numai la Ilfov.

Pentru restul tarii, Imprimeria Nationala nici macar nu a inceput licitatia prin care se cumpara aparatele care vor produce documentele, acestea costand 41 de milioane de euro pentru toata tara.

Pretul unui pasaport biometric ar fi de 290 lei, iar pentru unul simplu temporar s-ar plati 96 lei.

