VIDEO Guvernul urmeaza sa aprobe noua Ordonante de Urgenta. Pe ordinea de zi, un proiect prin care parintii primesc 75% din salariu, daca elevii nu pot merge la scoala

Pe agenda sedintei de guvern figureaza si un proiect de ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfasurarii in conditii de preventie a activitatilor didactice aferente anului scolar 2020/2021 in contextul riscului de infectie cu SARS-CoV-2."Vor fi achizitionate prin POC tablete pentru uz scolar cu acces la internet, precum si a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediu online pentru 400.000 elevi. In ceea ce priveste investitiile din cadrul POIM, vor fi achizitionate echipamente de protectie medicala de tip dezinfectanti si containere mobile sanitare in cadrul unitatile scolare", conform notei de fundamentare a proiectului.Un alt proiect de ordonanta de urgenta care ar urma sa fie aprobat de Guvern vizeaza unele masuri pentru elaborarea Planului National de Redresare si Rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de Redresare si Rezilienta."Sprijinul financiar se utilizeaza pentru finantarea proiectelor de investitii de interes strategic national/local din urmatoarele domenii: infrastructura pentru sisteme de irigare/umectare a solului pentru combaterea riscului de seceta, combaterea eroziunii solului, drenare si desecare, protectie antigrindina, impaduriri; infrastructura pentru mobilitate urbana, regenerare urbana, turism si cultura, ecologizare platforme industriale; infiintare/reabilitare/modernizare campusuri scolare necesare invatamantului profesional si tehnic; reabilitare/modernizare/extindere sisteme centralizate de producere si distributie a energiei termice necesare populatiei; infrastructura din domeniul sanatatii publice; infrastructura pentru cercetare in domeniul transferului tehnologic; infrastructura de apa-canalizare; infrastructura edilitara: apa-canalizare; modernizare/extindere/reabilitare/dezvoltare de drumuri interioare ale localitatilor; mobilitate urbana in parteneriat cu localitatile urbane, regenerare urbana, sistem de iluminat public, sisteme centralizate de alimentare cu energie termica destinate localitatilor rurale limitrofe localitatilor urbane", conform notei de fundamentare a proiectului.Un alt proiect de ordonanta de urgenta aflat pe agenda sedintei se refera la acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta fata in fata in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie anteprescolara ca urmare a raspandirii coronavirusului.Proiectul de act normativ prevede acordarea de zile libere pentru "parintii care au copii in varsta de pana la 12 ani sau 26 de ani in cazul copilului sau adultului cu handicap, inscrisi la unitati de invatamant, inclusiv anteprescolar (...) pe toata perioada in care activitatea didactica se limiteaza sau se suspenda" si, de asemenea, si "parintilor care au copii cu handicap nescolarizati, sau au in intretinere adulti cu handicap, numai daca acestia beneficiaza de servicii de zi a caror activitate este limitata sau suspendata ca urmare a efectelor raspandirii coronavirusului".Conform notei de fundamentare a proiectului: "Indemnizatia pentru fiecare zi libera acordata este venit asimilat salariilor si este in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut (...) si se plateste din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului si este supusa impozitarii si platii contributiilor de asigurari", iar sumele pentru plata indemnizatiei pentru zilele libere se deconteaza din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.In cadrul sedintei de guvern, urmeaza fie adoptate si doua proiecte de ordonanta de urgenta privind programele de sprijin economic IMM Invest si IMM Leasing.De asemenea, Executivul va decide cu privire la un proiect de HG pentru aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa"